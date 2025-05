Zelenskyj pricestoval na dvojdňovú návštevu Česka, stretne sa s prezidentom Pavlom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.5.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj priletel v nedeľu do Prahy na dvojdňovú návštevu, uviedli českí politici. Česká tlačová agentúra ČTK informovala, že lietadlo so Zelenským a jeho manželkou Olenou pristálo v Prahe okolo 12:00 SELČ. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský zverejnil na platforme X fotografiu, na ktorej víta Zelenského podaním ruky.Kancelária prezidenta Petra Pavla uviedla, že česká hlava štátu v nedeľu popoludní prijme ukrajinský prezidentský pár na Pražskom hrade. Česko od začiatku rozsiahlej ruskej invázie poskytla Ukrajine značnú humanitárnu a vojenskú podporu. Prijala tiež viac ako pol milióna utečencov a dodala ukrajinskej armáde vybavenie vrátane tankov, obrnených vozidiel a vrtuľníkov.Praha tiež podporuje európsku iniciatívu na dodávku delostreleckej munície Ukrajine, financovanú prevažne spojencami z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Tá bola navrhnutá ako čiastočná kompenzácia za to, že Európska únia nesplnila svoj sľub dodať Ukrajine milión kusov delostreleckej munície.Pavel, bývalý generál NATO, naposledy prijal Zelenského v Prahe v roku 2023. Premiér Petr Fiala a predsedovia oboch komôr parlamentu uviedli, že sa v pondelok stretnú so Zelenským v Prahe.