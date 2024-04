Fico bráni Šimkovičovú. Ministerka robí národnú kultúru, nie zvrhlú a transsexuálnu

aktualizované 22. apríla 2024, 12:54



22.4.2024 (SITA.sk) - Martina Šimkovičová je predmetom nevyberaných útokov, pretože robí slovenskú kultúru a nie kultúru zvrhlú a transsexuálnu. Povedal to premiér Robert Fico po kontrolnom dni na Ministerstve kultúry SR s tým, že Šimkovičová má jeho plnú podporu.„Pani ministerka, je mi ľúto, že takto po vás idú, na druhej strane vám chcem povedať, nič si z toho nerobte, sú to duchovní bezdomovci, nekultúrni ľudia, ktorí netušia, o čom je skutočná slovenská kultúra, a netušia, na čom je táto krajina postavená. Preto budete mať moju plnú podporu, ak budete pokračovať v robení slovenskej kultúry – dobrej, poctivej, slušnej, a nie kultúry zvrhlej, vulgárnej, transsexuálnej,“ vyhlásil Fico.Dodal, že Slovensko je krajina, ktorá sa opiera o určité tradície, má svoju históriu a ťažko by sme našli koncentrovanejší nejaký text, ktorý určuje, ako má vyzerať slovenská kultúra, ako je Preambula Ústavy SR. „Ak si niekto myslí, že je kultúrne, keď počas predstavenia povie 50 najvulgárnejších výrazov, tak takto si my nepredstavujeme slovenskú národnú kultúru,“ povedal Fico.Na kontrolnom dni rezonovala tiež téma RTVS . Premiér vyhlásil, že verejnoprávna televízia prestala byť objektívna a začína vykazovať straty. Podľa jeho slov dokonca porušuje ľudské práva, pretože ľudia majú právo na prístup k objektívnym informáciám.„Opäť je tu nejaký umelo vytváraný pocit, že ľudia ako pán Machaj , pani Jančkárová alebo Makara , sú nenahraditeľní. Pán Machaj tiež vznikol zvláštne, zvolený bol na základe pokynu vtedajšieho predsedu vlády Igora Matoviča . Vtedy boli všetci ticho, aj umelci a celá takzvaná kultúrna obec,“ hovorí Fico.RTVS potrebuje podľa neho nový zákon a nové vedenie. S pravdepodobnosťou „blížiacou sa k istote“ budú preto v stredu na vláde rokovať o návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.„Jednostrannosť, ktorá sa valí na občanov z väčšiny médií, je škodlivá. My prežijeme aj túto jednostrannosť,“ doplnil Fico. Ako ďalej pokračoval, na kontrolnom dni sa zaoberali aj ďalšou agendou rezortu kultúry, napríklad financovania cirkví a náboženských spoločností. Aj táto téma bude podľa jeho slov onedlho na stole.Martina Šimkovičová si v pondelok zavolala na ministerstvo kultúry riaditeľku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusú . Bude od nej žiadať vysvetlenie o podujatí Bienále v Benátkach, ktoré sa konalo minulý týždeň s podporou financií z rezortu kultúry.„Robila sa tam nejaká protislovenská aktivita, tak pevne verím, že pani riaditeľka nám povie viac k tomu. Vyčlenilo sa na to 200-tisíc eur, ktoré sa majú čerpať od apríla do novembra tohto roka. Ak tam bola porušená ústava, zrejme sa nedočerpajú tieto financie, aby sme predišli iným protislovenským aktivitám,“ povedala Šimkovičová. Súčasťou otvorenia výstavy bol protest a verejné vyhlásenia kritizujúce postupy rezortu kultúry.Generálny tajomník služobného úradu na ministerstve Lukáš Machala na tlačovej besede dementoval medializované informácie o tom, že Šimkovičová sa chystá sprivatizovať kaštieľ v Budmericiach, označil to za hoax."Na základe auditu sme zistili, že obecný podnik Budmerice si nevykonával svoje práce tak, ako by mal a porušoval v mnohých ustanoveniach zmluvu o spoluprácu, preto sme sa rozhodli ukončiť zmluvnú spoluprácu s obecným úradom. Následne poprosíme kompetentné orgány v rámci správneho aj trestného konania, aby začali preverovať kroky, ktoré sa tam diali počas desaťročného obdobia," povedal.Dodal, že v blízkej budúcnosti chcú zaviesť možnosť, aby kaštieľ mohli využívať slovenskí spisovatelia či výtvarníci. Machala tiež odmietol ako hoax informáciu, že by sa mal stať novým generálnym riaditeľom RTVS "Ja sa na takúto funkcie určite nechystám, budem naďalej pomáhať na ministerstve kultúry pani ministerke a kolegom," uviedol.