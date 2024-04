Protidrogový vlak Revolution train dorazil do Banskej Bystrice, navštívi ho približne 500 deviatakov (video+foto)

Protidrogová výchova

Projekt Revolution Train sa zameriava na originálny prístup k primárnej protidrogovej prevencii. Základňou protidrogového vlaku je stanica Praha-Dejvice, odkiaľ pravidelne vychádza do regiónov na turné, pričom trasy prispôsobujú aktuálnemu záujmu škôl a miest.





22.4.2024 (SITA.sk) - Príchod protidrogového vlaku Revolution train je jedným z ďalších krokov banskobystrickej samosprávy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov na banskobystrických základných školách.Na železničnej stanici v meste pod Urpínom v ňom zážitkovou formou počas pondelňajšieho dňa môžu deviataci vidieť príbeh o príčinách, vývoji a dôsledkoch drogovej závislosti.Približne 500 deviatakov z 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v ňom so súhlasom zákonných zástupcov môže vidieť, čo drogy spôsobujú a ako dokážu ovplyvniť naše správanie. Hoci sa názory odborníkov na tento projekt líšia, samospráva ho vníma ako jednu z možností, ktorá môže prevenciu podporiť.„Sme si vedomí, že príchod protidrogového vlaku nevyrieši všetky problémy, ale môže pozitívne ovplyvniť myslenie mládeže v budúcnosti, aby po drogách nesiahali. Pripravujeme aj mnoho ďalších projektov zameraných nielen na protidrogovú výchovu , s cieľom poukázať na problémy, rozprávať o nich a v neposlednom rade ich aj riešiť,“ uviedol primátor Multimediálna vlaková súprava Revolution train je podľa jeho tvorcu, ktorý prišiel do Banskej Bystrice osobne, unikátnym nástrojom prinášajúcim novú formu všeobecného preventívneho programu prostredníctvom interaktívneho a zážitkového vzdelávania.„Vlak tvorí šesť vagónov, v ktorých sa odohráva príbeh o drogovej závislosti. Školáci sú počas celej návštevy zapájaní do rozhodovacích procesov jednotlivých predstaviteľov v premietanom filme. V konkrétnej situácii musia urobiť svoje vlastné rozhodnutie a zdokumentovať ho v anonymnom dotazníku. O konkrétnych témach príbehu s nimi neustále diskutujeme. Námety sú zvolené tak, aby žiakov vo vlaku podnietili zamyslieť sa nad všeobecnými dôvodmi užívania návykových látok, finančnými nákladmi, zdravotnými a sociálnymi dôsledkami, ako aj nad rizikami užívania drog,“ povedal o projekte Revolution train jeho tvorca Pavel Tuma.Po odchode vlaku plánuje samospráva pokračovať v ďalších aktivitách. Upevňovacou fázou a spätnou reflexiou na „vlakový príbeh“ je absolvovanie vzdelávania To je zákon, kámo!, v rámci ktorého sa mapuje trestnoprávna rovina programu.Cieľom je vysvetliť žiakom trestnoprávnu zodpovednosť v dôsledku užívania návykových látok a zvýšiť tak u nich právne povedomie.„Vyškolených bude 11 preventistov, ktorí budú s týmto programom pracovať. Pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zároveň plánujeme vyhlásiť súťaž s názvom Rozhodni sa správne. Formou literárnych, výtvarných i audiovizuálnych prác budú môcť danú tému umelecky spracovať. Najlepšie práce ocení vedenie mesta zaujímavými cenami,“ dopĺňa Jana Odrobiňáková, vedúca Školského úradu.Samospráva aktuálne pracuje aj na projekte Polygón. V nevyužitých priestoroch bývalej základnej školy chce simulovať reálne prostredie a vzdelávať žiakov v rámci protidrogovej prevencie Zároveň poslúži aj pre praktický výcvik príslušníkov mestskej polície . Osobitou témou je bezpečnosť na školách, v rámci ktorej mesto tiež podniká potrebné kroky.