Nedeľa 1.3.2026
Úvodná strana
01. marca 2026
Fico bude žiadať o obnovu konania v súvislosti s kajúcnikom Makóom, ktorý vypovedal aj v kauze Mýtnik
Premiér Robert Fico bude žiadať generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby inicioval obnovu konania v súvislosti s kajúcnikom
1.3.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico bude žiadať generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby inicioval obnovu konania v súvislosti s kajúcnikom Ľudovítom Makóom. Ten bol v minulosti šéfom Kriminálneho úradu Finančnej správy a ako spolupracujúci obvinený vystupoval aj v kauze Mýtnik, vypovedal o korupcii na najvyšších miestach.
Fico v nedeľu na tlačovej konferencii podľa svojich slov predstavil „koncept verejného trestného oznámenia“, ktorý jeho tím v pondelok doplní o konkrétne údaje, čísla spisov a právne ustanovenia a v najbližšom čase doručí generálnemu prokurátorovi. Ako „štartovací moment“ trestného oznámenia označil Fico podnet advokáta Mareka Paru, ktorý sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní so žiadosťou o vydanie zvukovej nahrávky týkajúcej sa Makóa.
„Pán Makó bol súčasťou zločineckej skupiny a zúčastnil sa na vydieraní zamestnankyne jednej firmy, ktorú prinútil uznať dlh vo výške viac ako 100-tisíc eur. Bol natoľko prefíkaný, že si z toho urobil zvukový záznam, potom odtiaľ vymazal všetky veci, ktoré sa týkali vydierania. Takto upravenú nahrávku odovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal Fico. Advokát Para však dostal podľa Fica informáciu, že predmetný spis aj s nahrávkou boli v roku 2023 skartované.
Premiér sa domnieva, že prokurátor generálnej prokuratúry Michal Šurek sa dopustil trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Kritizuje, že Makó spôsobil štátu škodu za 18 miliónov eur, ale všetko mu bolo odpustené, pretože sa rozhodol vypovedať. Pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní mu boli zrušené obvinenia zo závažných trestných činov - zneužívania právomoci verejného činiteľa, zosnovania zločineckej skupiny aj spôsobenia škody. Fico chce, aby sa tým prokuratúra opätovne zaoberala.
Para na tlačovej besede opätovne prízvukoval, že je nutná zmena nastavenia legislatívneho rámca inštitútu spolupracujúceho obvineného. Ústavný súd pritom vo februári pozastavil účinnosť časti novely zákona, ktorá sa týka kajúcnikov. Koalícia chcela prílepkom k zákonu dosiahnuť, aby ich výpovede neboli v trestnom konaní použiteľné, ak predtým nehovorili pravdu.
Rozhodnutie ústavného súdu podporil aj generálny prokurátor. Povedal, že ho považuje za zásadné, pretože zamedzí ohrozeniu objasňovania najzávažnejšej trestnej činnosti. Práve kajúcnici totiž pomáhajú dolapiť mafiánov či korupčníkov. Fico na rozhodnutie ústavného súdu reagoval tým, že „asi budeme musieť urobiť ďalšie verejné prezentácie vyčíňania kajúcnikov, aby ústavný súd a generálny prokurátor pochopili, aké zverstvá napáchali a prečo im nie je možné veriť v žiadnej svedeckej výpovedi".
