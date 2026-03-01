Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 1.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. marca 2026

Slovensko momentálne nemôže evakuovať občanov z Blízkeho východu, Fico to označil za samovraždu – VIDEO


Tagy: Konflikt Izrael - Irán Premiér Slovenskej republiky

Slovensko je pripravené na evakuáciu občanov z oblastí konfliktu na Blízkom východe, aktuálne však k tomu nemôže pristúpiť pre bezletové zóny. Uviedol to premiér Robert Fico ...



Zdieľať
premier robert fico sa vo videu na socianej sieti facebook vyjadril k americkej operacii vo venezuele 676x469 1.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko je pripravené na evakuáciu občanov z oblastí konfliktu na Blízkom východe, aktuálne však k tomu nemôže pristúpiť pre bezletové zóny. Uviedol to premiér Robert Fico v nedeľu na tlačovej konferencii v reakcii na situáciu na Blízkom východe po útokoch USA a Izraela na Irán a následných odvetných útokoch Teheránu.

Diplomati v krízových oblastiach


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podľa premiéra dôsledne monitoruje situáciu a jeho krízové centrum funguje 24 hodín denne. Rezort zároveň registruje občanov Slovenskej republiky nachádzajúcich sa v krízovej oblasti a vyhľadáva ďalších, ktorí by mali záujem o spoluprácu a poskytnutie relevantných informácií.

Nateraz platí, že naši diplomati zostávajú v krízovej oblasti. Máme diplomatické zastúpenia vo všetkých najviac dotknutých krajinách – v Teheráne, v Tel Avive, ale aj v Abu Dabí, v Libanone a v ďalších krajinách, ktoré sú dnes predmetom odvetných útokov zo strany Iránu,“ uviedol premiér.

Odvetné opatrenia


Fico zároveň vyjadril solidaritu krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov, osobitne Spojeným arabským emirátom, ktoré sa podľa neho dlhodobo usilujú o mier a stabilitu v regióne. Upozornil aj na zvýšené riziko pre slovenských turistov. „Máme v tejto oblasti pomerne veľa turistov a mnohí sú ešte ďalej na východe, pričom Dubaj využívajú ako prestupné miesto pre svoje lety. Je možné, že si budú musieť svoje dovolenky predĺžiť,“ poznamenal.

Slovensko je podľa premiéra pripravené pristúpiť k evakuácii občanov, ak to bezpečnostná situácia umožní. Aktuálne však pretrvávajú bezletové zóny. „Vletieť dnes do bezletovej zóny je samovražda. Preto musí každý pochopiť, že nemôžeme poskytnúť naše lietadlá okamžite na to, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ zdôraznil.

Premiér zároveň uviedol, že útoky podľa dostupných informácií smerovali predovšetkým na duchovné a politické vedenie Iránu. Očakáva ďalšie odvetné opatrenia zo strany Teheránu a vyjadril obavu z možného rozšírenia konfliktu. „Všetci len verme, aby sa tento konflikt nerozšíril aj na ďalšie oblasti sveta,“ dodal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Slovensko momentálne nemôže evakuovať občanov z Blízkeho východu, Fico to označil za samovraždu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Konflikt Izrael - Irán Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico bude žiadať o obnovu konania v súvislosti s kajúcnikom Makóom, ktorý vypovedal aj v kauze Mýtnik
<< predchádzajúci článok
Irán potvrdil smrť najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 