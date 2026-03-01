|
Nedeľa 1.3.2026
Denník - Správy
01. marca 2026
Slovensko momentálne nemôže evakuovať občanov z Blízkeho východu, Fico to označil za samovraždu – VIDEO
Slovensko je pripravené na evakuáciu občanov z oblastí konfliktu na Blízkom východe, aktuálne však k tomu nemôže pristúpiť pre bezletové zóny. Uviedol to premiér Robert Fico ...
1.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko je pripravené na evakuáciu občanov z oblastí konfliktu na Blízkom východe, aktuálne však k tomu nemôže pristúpiť pre bezletové zóny. Uviedol to premiér Robert Fico v nedeľu na tlačovej konferencii v reakcii na situáciu na Blízkom východe po útokoch USA a Izraela na Irán a následných odvetných útokoch Teheránu.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podľa premiéra dôsledne monitoruje situáciu a jeho krízové centrum funguje 24 hodín denne. Rezort zároveň registruje občanov Slovenskej republiky nachádzajúcich sa v krízovej oblasti a vyhľadáva ďalších, ktorí by mali záujem o spoluprácu a poskytnutie relevantných informácií.
„Nateraz platí, že naši diplomati zostávajú v krízovej oblasti. Máme diplomatické zastúpenia vo všetkých najviac dotknutých krajinách – v Teheráne, v Tel Avive, ale aj v Abu Dabí, v Libanone a v ďalších krajinách, ktoré sú dnes predmetom odvetných útokov zo strany Iránu,“ uviedol premiér.
Fico zároveň vyjadril solidaritu krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov, osobitne Spojeným arabským emirátom, ktoré sa podľa neho dlhodobo usilujú o mier a stabilitu v regióne. Upozornil aj na zvýšené riziko pre slovenských turistov. „Máme v tejto oblasti pomerne veľa turistov a mnohí sú ešte ďalej na východe, pričom Dubaj využívajú ako prestupné miesto pre svoje lety. Je možné, že si budú musieť svoje dovolenky predĺžiť,“ poznamenal.
Slovensko je podľa premiéra pripravené pristúpiť k evakuácii občanov, ak to bezpečnostná situácia umožní. Aktuálne však pretrvávajú bezletové zóny. „Vletieť dnes do bezletovej zóny je samovražda. Preto musí každý pochopiť, že nemôžeme poskytnúť naše lietadlá okamžite na to, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ zdôraznil.
Premiér zároveň uviedol, že útoky podľa dostupných informácií smerovali predovšetkým na duchovné a politické vedenie Iránu. Očakáva ďalšie odvetné opatrenia zo strany Teheránu a vyjadril obavu z možného rozšírenia konfliktu. „Všetci len verme, aby sa tento konflikt nerozšíril aj na ďalšie oblasti sveta,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko momentálne nemôže evakuovať občanov z Blízkeho východu, Fico to označil za samovraždu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
