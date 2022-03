Fico by ako premiér nikdy nesúhlasil s členstvom Ukrajiny v NATO a neschvaľuje ani posielanie zbraní (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Líder opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by ako predseda vlády nikdy nesúhlasil s členstvom Ukrajiny v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Na utorkovej tlačovej konferencii zároveň opakovane zdôraznil, že by nesúhlasil ani s tým, aby Slovensko prestalo z Ruskej federácie dovážať plyn a ropu. Slovenská republika je totiž podľa jeho slov na dovoze týchto komodít z Ruska jednou z najzávislejších krajín v rámci Európskej únie. Fico tiež uviedol, že na Ukrajinu by neposielal zbrane, iba humanitárnu pomoc a podporoval by mierové riešenie konfliktu.