Spoločnosť Henkel Slovensko získala 2. miesto v súťaži Zdravá firma roka

8.3.2022 (Webnoviny.sk) -V konkurencii 45 firiem získala spoločnosť Henkel Slovensko v 12. ročníku súťaže Zdravá firma roka, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa, 2. miesto. Stala sa tak druhou najzdravšou firmou spomedzi všetkých prihlásených nevýrobných firiem. Zabodovala vďaka svojmu aktívnemu prístupu k zdraviu svojich zamestnancov vrátane nadštandardnej podpory zdravotnej starostlivosti, zameraniu na oblasť duševného zdravia a konkrétne aktivity v oblasti zdravého životného štýlu."Veľmi nám záleží na zdraví a tiež duševnej pohode našich zamestnancov, a to najmä v období práce online, preto sme v roku 2021 znovu zostavili cyklus prednášok Dni duševného zdravia, na ktorý sme mali vynikajúce ohlasy, čo nás veľmi teší," hovorí Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka HR oddelenia v spoločnosti Henkel Slovensko. Prednášky vznikli v spolupráci s odborníkmi z rozličných oblastí duševného zdravia, ktorí každý mesiac predstavili témy ako zvládanie stresu, emočná agilita, zmena a adaptácia, ale venovali sa aj oblasti efektívneho rodičovstva a partnerských vzťahov či zdravého životného štýlu. Zamestnanci pozitívne hodnotili kvalitu rečníkov a pestrosť tém, ako aj možnosť klásť otázky, ktoré ich zaujímali, a diskutovať s renomovanými odborníkmi. "Okrem Dní duševného zdravia sme pre všetkých zamestnancov vrátane lídrov koncipovali aj ponuku tréningov tak, aby bolo z čoho vyberať aj v oblastiach zvládania stresu, agilného prístupu, relaxačných techník a pod. Vedúci zamestnanci mali možnosť počas workshopov zistiť viac o syndróme vyhorenia – ako pracovať s členmi tímov, aby sa nedostavil, ale aj ako ho rozpoznať."Zdravie svojich zamestnancov spoločnosť Henkel Slovensko podporuje aj bohatou ponukou benefitov, ktoré zahŕňajú rôzne druhy poistenia vrátane životného poistenia, poistenia civilizačných chorôb, úrazov a následkov po úraze, ako aj denné odškodné v prípade hospitalizácie a PN. Všetci zamestnanci a ich rodinní príslušníci môžu využívať aj nepretržité telefonické psychologické poradenstvo, zamestnanci nad 50 rokov majú nárok na preventívne vyšetrenie zamerané na kardiovaskulárne ochorenia alebo ochorenia kostí. Zamestnanci pracujúci v Henkel Slovensko dlhšie ako 7 rokov majú taktiež nárok na extra dni voľna. Zo športových aktivít prebieha pravidelné online cvičenie jogy a pilatesu a Športová rada zložená zo zamestnancov a dobrovoľníkov Henkel Slovensko organizuje pre kolegov obľúbené športové výzvy na turistiku, beh či cyklistiku. Po návrate do práce na zamestnancov čakajú v priestoroch budovy BBC1+ moderné priestory s výškovo polohovateľnými stolmi, flexibilnými sedením, tichými miestnosťami aj príjemnými oddychovými zónami.Súťaž Zdravá firma roka , ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa s Iniciatívou za zdravšie Slovensko od roku 2010, potvrdzuje zvyšujúci sa počet firiem, ktoré sa o zamestnancov starajú zdravými benefitmi. Do dvanásteho ročníka súťaže sa zapojilo 45 firiem v troch kategóriách – malé firmy, výrobné firmy a nevýrobné firmy. Tento ročník bol zameraný najmä na prevenciu civilizačných ochorení, podporu duševného zdravia, pohybové aktivity a zdravú výživu. Porota sa zaujímala aj o ergonómiu pracovného prostredia či zvládnutie práce z domu.Informačný servis