Fico by chcel na poste predsedu parlamentu Danka, Pellegriniho Hlas sa oháňa koaličnou zmluvou

13.4.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády by na poste predsedu parlamentu chcel Andreja Danka SNS ). Premiér Robert Fico Smer-SD ) to uviedol v relácii RTVS Sobotné dialógy.Podľa predsedu vlády by najlepším riešením pre Slovensko by bolo, keby vznikla vo vládnej koalícii dohoda, aby bol predsedom Národnej rady SR Danko. Ukázala by sa tak podľa neho mimoriadna stabilita vládnej koalície.„Rešpektujem, že je koaličná zmluva, kde je napísané, že post predsedu parlamentu patrí politickej strane Hlas-SD. Preto hovorím o potrebe dohody," uviedol Fico.Strana Hlas-SD nesúhlasí s názorom premiéra v súvislosti s obsadením funkcie predsedu parlamentu. Ako strana uviedla, vládna koalícia sa riadi platnou koaličnou zmluvou, ktorá stanovuje rozdelenie zodpovednosti vládnych strán vrátane pozície premiéra.„Táto zmluva vychádza z pomerov v Národnej rade SR po parlamentných voľbách, pričom tieto pomery sa po prezidentských voľbách nijakým spôsobom nezmenili a voľba prezidenta nebola súčasťou koaličnej zmluvy," uzavrela strana Hlas-SD.