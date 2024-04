Nie je tu žiadny vzťah nadradenosti ani podradenosti, hovorí Fico o Pellegrinim. Premiér sa vyjadril aj k Trestnému zákonu

Uvítal by rýchle rozhodnutie

S Pellegrinim chce normálne komunikovať

13.4.2024 (SITA.sk) - Premiér nebude tlačiť na späťvzatie podania Trestného zákona na Ústavný súd SR . Uviedol to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) v relácii RTVS Sobotné dialógy.Ako uviedol, budúcemu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) nemôže vstupovať do jeho rozhodnutí. Predseda vlády dodal, že išlo najmä o zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. „Ústavný súd rozhodol iba o pozastavení účinnosti novelizácie Trestného zákona. Trestný poriadok zostal prakticky nedotknutý," dodal Fico s tým, že Ústavný súd SR musí povedať, čo je ústavné a čo nie.„Privítal by som, keby ústavný súd čo najrýchlejšie rozhodol o tom, čo vidí ústavné alebo neústavné na zmenách, ktoré sme urobili v Trestnom zákone," vyhlásil Fico.Ako Fico ďalej uviedol, s novým prezidentom bude chcieť normálne komunikovať. „Nie je tu žiadny vzťah nadradenosti ani podradenosti," uviedol Fico s tým, že spolupráca prezidenta, predsedu vlády a predsedu parlamentu je základom úspechu SR.Od Pellegriniho premiér očakáva, že bude prezidentom ľudovým, nadstraníckym a ľavicovo orientovaným.