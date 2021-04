Fico by dal peniaze aj gastru a nechápe plán s nemocnicami, Kamenický žiada hlavu Mičovského

Mičovský by mal odstúpiť, tvrdí Kamenický

Peniaze pre gastro a poľnohospodárov

Premárnená šanca podľa Rašiho

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšej opozičnej strane Smer-SD v schválenom pláne obnovy chýba potravinová bezpečnosť, podpora poľnohospodárov, priemyslu, živnostníkov či gastro sektora a cestovného ruchu.Tieto oblasti v pláne obnovy chýbajú aj združeniu najväčších slovenských zamestnávateľov, Klubu 500. Dokument sa podľa nich prijímal za zatvorenými dverami a bez diskusie so zástupcami podnikov, ktoré napĺňajú štátny rozpočet.Ako skonštatoval exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), podpora priemyslu je kľúčová, pretože táto oblasť zamestnáva väčšinu ľudí. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský sľuboval poľnohospodárom a potravinárom z plánu obnovy 2,5 miliardy eur.No neuspel a v rámci stredajšieho rokovania vlády bol dokonca jediným ministrom, ktorý plán obnovy nepodporil. „Mičovský by mal odstúpiť,“ myslí si Kamenický. Mičovský však zatiaľ nemá v pláne odísť, s premiérom ho čaká stretnutie o ďalších možnostiach pomoci pre agropotravinárov.Premiér Eduard Heger zatiaľ tlmočil vyjadrenia predstaviteľov Európskej komisie , že údajne sú so slovenským plánom obnovy spokojní. Do mesiaca by však mala podľa Kamenického prísť odpoveď komisie a ak bude pozitívna, už v lete by mali prísť prvé prostriedky na čerpanie.A ak nám ich Európska komisia nedá, resp. ich pošle napríklad až koncom roka, tak to bude podľa Kamenického zrejme preto, že nebola až tak spokojná s dokumentom.Predsedovi strany Smer-SD Robertovi Ficovi napríklad nie je jasné, prečo ide Slovensko míňať peniaze na nové súdne budovy. „To sme mohli radšej dať gastru a cestovnému ruchu alebo poľnohospodárom,“ povedal Fico.Pozastavil sa aj nad plánom postaviť nové nemocnice. Podľa neho to obnáša veľmi veľa a trvá to roky. „To nejde len tak za štyri roky postaviť nemocnice. Je to nereálne,“ skonštatoval Fico.Podľa neho to môže skončiť akurát tak fiaskom. Plná zodpovednosť efektívneho minutia peňazí z plánu obnovy bude tak podľa neho na tejto vláde.K dokumentu prišlo v rámci pripomienkového konania 2 529 pripomienok, z čoho podľa poslanca NR SR a podpredsedu strany Hlas-SD Richarda Rašiho 1 423 nebolo akceptovaných.Zároveň podľa Rašiho je plán obnovy premárnenou šancou, centralizuje rozhodnutia do Bratislavy a neprihliada na regióny. Ich strana pripravila vlastný návrh plánu obnovy o víziách toho, čo krajina reálne potrebuje, avšak podľa Rašiho ich ani len nevypočuli. „Slovensku budú nami zadefinované priority chýbať,“ povedal Raši.Vláda mala na prípravu plánu obnovy takmer rok. Odborári a aj zamestnávatelia povedali, že finálny návrh dostali pár hodín pred rokovaním tripartity.Svoj nesúhlas s plánom obnovy tak podľa Rašiho vyjadrili až dodatočne. Aj Americká obchodná komora v SR kritizovala plán obnovy.Strane Hlas-SD okrem vyššie spomenutého v pláne obnovy chýbajú aj prostriedky pre kultúru. Rezort kultúry patrí tiež k postihnutým rezortom, hovorí sa podľa Rašiho o miliardovej škode v tejto oblasti. „Ministerka Milanová by sa mala zbaliť a odísť, pretože do boja o kultúru sa ani nezapojila,“ dodal Raši.