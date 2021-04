Kolíková podpísala dovolanie vo veci Jaroslava Haščáka, obvinenie z korupcie nestálo „na vode“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) podpísala dovolanie, pretože nemala pocit, že by obvinenie bývalého šéfa Penty Jaroslava Haščák z korupcie stálo „na vode“. Kolíková to povedala po stredajšom rokovaní vlády. Podpis dovolania vykonala Kolíková na základe podnetu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica v utorok 27. apríla. Najvyšší súd SR (NS SR) prepustil Jaroslava Haščáka z väzby 7. januára. Podľa Kolíkovej bol dôvodom takéhoto verdiktu názor súdu, že obvinenie bývalého šéfa Penty je postavené na vode. Takéto odôvodnenie Kolíková považuje za „hlboko nezdôvodnené“.„V tomto štádiu trestného konania som bola určite presvedčená, že samotné obvinenie je určite dostatočné k tomu, aby takto bolo ďalej vedené trestné konanie. To, že ho spochybnil súd, som vnímala ako vážne a aj z tohto dôvodu som mala za to, že je dobré, aby sa tým opätovne zaoberal súd v rámci dovolania“ vysvetlila Kolíková dôvody podpísania dovolania.Kolíková vysvetlila, že pri osobe obvinenej z korupcie už existuje dôvodné podozrenie, že v minulosti ovplyvňovala ľudí a vybavovala si záležitosti nelegálnou cestou. Tým pádom preto hrozí v prípade jej ponechania na slobode riziko, že sa bude pokúšať o vybavovanie záležitostí nezákonnými spôsobmi či ovplyvňovanie svedkov aj v jej vlastnom prípade. Prístup k osobám podozrivým z korupcie je preto podľa šéfky rezortu justície špecifický.