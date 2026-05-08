08. mája 2026

Fico by mal počas návštevy Ruska pripomenúť aj obete vojny na Ukrajine, Amnesty International žiada jasný postoj k Rusku


8.5.2026 (SITA.sk) - Podľa Amnesty International je potrebné, aby Slovensko využilo možnosť diplomatického dialógu na naliehavú diskusiu o dodržiavaní ľudských práv a okamžitom zastavení vojnových zločinov.




Zdôrazniť dôležitosť pripomínania si obetí 2. svetovej vojny, no zároveň nezabúdať na súčasné obete vojny na Ukrajine, by mal podľa Amnesty International Slovensko premiér Robert Fico počas svojho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

„Premiér musí využiť to, že s Ruskom, podľa posledných medializovaných vyjadrení nie sme nepriatelia, len nie sme priatelia. Práve to môže byť východisková pozícia na principiálny a otvorený rozhovor o vážnom porušovaní ľudských práv a zločinoch podľa medzinárodného práva, ktorých sa Rusko dopúšťa, či už doma, alebo na Ukrajine, a o nutnosti okamžite to zastaviť,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

Slovensko by podľa Slobodu nemalo mlčať o útokoch na civilné obyvateľstvo Ukrajiny, nezákonných deportáciách, prenasledovaní kritikov režimu, ako aj o obmedzovaní slobody prejavu, združovania a zhromaždenia.

„Amnesty International dlhodobo dokumentuje a upozorňuje na rozsiahle porušovanie medzinárodného práva, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti páchané počas ruskej agresie proti Ukrajine. Ak chce Robert Fico hovoriť o mieri, musí zároveň jasne pomenovať, že mier nemožno budovať bez rešpektovania medzinárodného práva, ochrany civilného obyvateľstva a vyvodenia zodpovednosti za zločiny,“ dodal Sloboda.

Zdroj: SITA.sk - Fico by mal počas návštevy Ruska pripomenúť aj obete vojny na Ukrajine, Amnesty International žiada jasný postoj k Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.

