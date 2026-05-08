 Piatok 8.5.2026
 Z domova

08. mája 2026

Migaľ ide proti Mazurekovi a Majerskému, ohlásil boj o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja – VIDEO


Tagy: Eurofondy Komunálne voľby Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR nezávislý kandidát

Ako informoval na piatkovej tlačovej konferencii, kraj potrebuje župana, ktorý bude manažérom, partnerom starostov a primátorov, a človekom, ktorý bude pravidelne skladať ...



sni mka obrazovky 2026 05 08 o 14.20.28 676x358 8.5.2026 (SITA.sk) - Ako informoval na piatkovej tlačovej konferencii, kraj potrebuje župana, ktorý bude manažérom, partnerom starostov a primátorov, a človekom, ktorý bude pravidelne skladať účty.




Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa bude ako nezávislý kandidát uchádzať o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Ako informoval na piatkovej tlačovej konferencii, kraj potrebuje župana, ktorý bude manažérom, partnerom starostov a primátorov, a človekom, ktorý bude pravidelne skladať účty.

„Župan má byť ten, ktorý nastaví financovanie kraja ako poctivý a dobrý hospodár,“ skonštatoval Migaľ. Doplnil, že Prešovský kraj má k dispozícii stovky miliónov eur z eurofondov. „Ako minister presne viem, kde sú možnosti v štátnom rozpočte, v eurofondoch, v programoch, o ktoré sa treba profesionálne uchádzať,“ zdôraznil Migaľ.

Minister sa zároveň vyhranil voči dvojici politikov, ktorí sa chcú tiež uchádzať o post šéfa Prešovského kraja, teda voči europoslancovi Milanovi Mazurekovi (Republika) a úradujúcemu županovi Milanovi Majerskému (KDH). „Na čele kraja by asi nemal stať človek, ktorý rozdeľuje ľudí podľa pôvodu, presvedčenia či vierovyznania,“ uviedol Migaľ s tým, že na čele kraja tiež nemôže byť človek, ktorý je odsúdený za extrémizmus a popiera tisícky obetí 2. svetovej vojny. Zároveň však kraj nemôže podľa neho viesť ani človek, ktorý sedí na troch stoličkách a je správcom existujúceho stavu. „Prešovský kraj potrebuje človeka na plný úväzok,“ dodal Migaľ.


Zdroj: SITA.sk - Migaľ ide proti Mazurekovi a Majerskému, ohlásil boj o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

