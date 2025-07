Fico by mal podľa Zoroslava Kollára odísť z politiky, v devastácii štátu pokračuje rovnakým tempom ako Matovič

Doterajší politici krajinu len devastovali

Pozitívnejší vývoj počas Dzurindovej vlády

Do strany chce radšej odborníkov

V kauzách trvá na svojej nevine

22.7.2025 (SITA.sk) - Politika na Slovensku sa zvrhla na reality šou najnižšej cenovej kategórie a politici sú hodnotení ľuďmi podľa toho, akú šou urobia. V relácii Dírerov filter to povedal podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár , ktorý zakladá politickú stranu Právo na pravdu. Zdôraznil, že nenávisť v politike je extrémna a časom podľa neho aj ľudia pochopia, že takto sa politika robiť nedá, ani v ekonomickej oblasti, ani v iných oblastiach. Vláda Roberta Fica pokračuje v devastácii štátu rovnakým tempom ako Igor Matovič ," hovorí Kollár, ktorý si tiež myslí, že Fico v najbližších voľbách už nebude lídrom Smeru-SD . Moderátor relácie Richard Dírer doplnil, že po Bratislave sa šíria informácie, že Fica by mal nahradiť Tibor Gašpar . Kollár reagoval, že spoluprácu si nevie predstaviť ani s Gašparom.Do politiky sa Zoroslav Kollár rozhodol podľa svojich slov vstúpiť preto, že sme v polčase volebného obdobia a nič sa nezmenilo. Hovorí, že jeho motiváciou nie je revanš za to, že bol 16 mesiacov vo väzbe, ale to, aby sa veci na Slovensku pohli po rokoch dopredu.Poukázal na to, že štátny dlh je na úrovni takmer 80 miliárd eur, čo je 160-násobok oproti 500 miliónom eur, s ktorými SR začínala ako samostatná republika v roku 1993. Podľa neho to svedčí o tom, že všetci doterajší politici krajinu len devastovali."95 percent politikov, ktorí tu doteraz vládli, boli jednoducho neschopní a hlúpi. Jediné obdobie, keď bol nejaký náznak pozitívnejšieho vývoja, bola druhá vláda Mikuláša Dzurindu . Treba však aj povedať, že slovenská ekonomika je tak naviazaná na iné krajiny, že úspech aj neúspech je v rukách slovenských politikov tak na 50 percent. Vtedy sa však vďaka prijatým opatreniam javilo, že keby ten vývoj v rokoch 2002 až 2006 pokračoval, tak sme mohli možno nastúpiť na inú cestu," zhodnotil Kollár.Najmä rovná daň a ďalšie ekonomické opatrenia, ktoré urobili Ivan Mikloš s Mikulášom Dzurindom, mali podľa neho pozitívny vplyv na vývoj Slovenska, i keď aj títo politici urobili chyby.So zberom podpisov pre vznik politickej strany začal Kollár v týchto dňoch. Ako pripomenul, od 1. apríla založil občianske združenie Právo na pravdu , do ktorého sa do týždňa prihlásilo okolo 2 000 členov."Ak každý dá podpísať hárok len svojej rodine, mali by sme mať nad 10-tisíc podpisov, čiže nerobíme ani tour po Slovensku a šaškáreň, ktorú robia štandardní politici," podotkol. Hovorí, že do strany nechce zvučné mená ale radšej odborníkov. "Rozhodne tam nechcem nikoho, kto už bol v nejakom politickom tričku," povedal.Zoroslav Kollár je právoplatne odsúdený v jednej korupčnej kauze a v druhej je obvinený a formálne oslobodený, no rozsudok ešte nie je právoplatný. Kollár trvá na svojej nevine v oboch kauzách."Raz budem mať na každú kauzu papier s okrúhlou pečiatkou, že som nevinný," vyhlásil. Podotkol, že keďže v prvej kauze zaplatil peňažný trest, má čistý výpis z registra trestov a spoločnosť sa na neho musí pozerať ako na netrestaného.