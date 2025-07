Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi ostáva vo väzbe, sudca vyhovel návrhu prokurátora

22.7.2025 (SITA.sk) - Gymnazista Samuel S., ktorý začiatkom roka útočil nožom na škole v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, ostáva vo väzbe. Ako informoval portál televízie Joj noviny.sk , rozhodol o tom sudca Špecializovaného trestného súdu , ktorý obvinenému predĺžil väzbu do marca budúceho roku.„Sudca pre prípravné konanie rozhodoval o mojom návrhu na predĺženie lehoty väzby v prípravnom konaní. S týmto mojím návrhom sa sudca v celom rozsahu návrhu stotožnil, vyhovel mu, a teda predĺžil lehotu väzby u obvineného v prípravnom konaní na mnou požadovanú dobu,“ citovala TV Joj prokurátora Michala Šoltýsa.Obvinený Samuel vstúpil 16. januára tohto roku do gymnázia Spišskej Starej Vsi v čiernom oblečení a v batohu mal prichystaný čierny taktický nôž. Jeho kroky smerovali do riaditeľne, keďže mal mať komisionálne skúšky. Podľa medializovaných informácií si myslel, že ho zástupkyňa školy Mária ide pre problémové správanie zo školy vyhodiť.Práve toto má byť podľa polície motív vraždy zástupkyne. Študent k Márii pristúpil a niekoľkými ranami ju dobodal. Bola na mieste mŕtva. Následne zavraždil aj 18-ročnú študentku Alenu. Mladík preto čelí obvineniu z úkladnej vraždy.