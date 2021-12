Fico by podľa Matoviča nemal zostať 30 minút na policajnej stanici, ale mal by dostať 30 rokov basy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf Smeru – sociálna demokracia Robert Fica by podľa ministra financií SR Igora Matoviča (OĽaNO) nemal zostať 30 minút na policajnej stanici, ale mal by dostať 30 rokov basy. Reagoval tak po rokovaní vlády na predvedenie lídra opozičnej strany na policajnú stanicu z dôvodu trestného činu podnecovania.Matovič podotkol, že ide o jeho osobný názor a presvedčenie. Verí, že orgány činné v trestnom konaní si budú robiť svoju prácu úplne slobodne a dotiahnú to víťazného konca.Polícia vzniesla obvinenie z trestného činu podnecovania poslancovi a predsedovi strany Smer – sociálna demokracia Robertovi Ficovi.Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka informoval, že obvineného vo štvrtok 16. decembra pred začiatkom protestu na Tyršovom nábreží v Bratislave nezadržali, ale predviedli ho na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní za účelom vykonania nevyhnutných procesných úkonov.