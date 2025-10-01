Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.10.2025
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Zo zahraničia

01. októbra 2025

Fico cestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie, stretne sa aj s Merzom


Predseda vlády Robert Fico odcestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie a



Zdieľať
serbia_slovakia_44470 676x451 1.10.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico odcestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva. Tieto dve významné stretnutia sa konajú v hlavnom meste Dánska v stredu a vo štvrtok 2. októbra.


V stredu budú lídri EÚ rokovať o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Vo štvrtok sa uskutoční už siedmy samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorý bolo pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu.

Lídri budú diskutovať o Ukrajine, o bezpečnostnej situácii v Európe a jej posilnení v súčasnej geopolitickej situácii. Témami budú tiež migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť.

Vo štvrtok pred samitom sa Robert Fico bilaterálne stretne so Spolkovým kancelárom Nemecka Friedrichom Merzom. Dánsko je v súčasnosti predsedníckou krajinou Únie. Rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ prevzalo v júli tohto roka.


Zdroj: SITA.sk - Fico cestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie, stretne sa aj s Merzom © SITA Všetky práva vyhradené.

