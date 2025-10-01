|
Streda 1.10.2025
|Denník - Správy
01. októbra 2025
Fico cestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie, stretne sa aj s Merzom
Predseda vlády Robert Fico odcestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie a
1.10.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico odcestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva. Tieto dve významné stretnutia sa konajú v hlavnom meste Dánska v stredu a vo štvrtok 2. októbra.
V stredu budú lídri EÚ rokovať o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Vo štvrtok sa uskutoční už siedmy samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorý bolo pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu.
Lídri budú diskutovať o Ukrajine, o bezpečnostnej situácii v Európe a jej posilnení v súčasnej geopolitickej situácii. Témami budú tiež migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť.
Vo štvrtok pred samitom sa Robert Fico bilaterálne stretne so Spolkovým kancelárom Nemecka Friedrichom Merzom. Dánsko je v súčasnosti predsedníckou krajinou Únie. Rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ prevzalo v júli tohto roka.
Zdroj: SITA.sk - Fico cestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie, stretne sa aj s Merzom © SITA Všetky práva vyhradené.
