 Z domova

01. októbra 2025

Manžel policajnej prezidentky Maškarovej je zástupcom šéfa inšpekcie, transparentnosti to podľa KDH neprospieva


Policajná prezidentka Jana Maškarová by mala vysvetliť možný konflikt záujmov. Pre agentúru SITA to vyhlásil podpredseda opozičného KDH



67974f350e7c7536835214 676x451 1.10.2025 (SITA.sk) - Policajná prezidentka Jana Maškarová by mala vysvetliť možný konflikt záujmov. Pre agentúru SITA to vyhlásil podpredseda opozičného KDH Viliam Karas s poukazom na to, že jej manžel Milan Maškara je zástupcom Branislava Zuriana na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vyšetruje prípadnú trestnú činnosť príslušníkov Policajného zboru (PZ). „Čo samozrejme neprospieva k transparentnému riadeniu polície,“ skonštatoval Karas.

Ministerstvo vnútra hovorí o dlhoročnej praxi


Ministerstvo vnútra v reakcii zdôraznilo, že Jana Maškarová a Milan Maškara sú v služobnom pomere viac ako 30 rokov a pracovali na rôznych pozíciách so špecializáciou na službu kriminálnej polície. „Za celé toto obdobie ani raz nedošlo ku konfliktu záujmov. V trestnom konaní sú totiž vždy možnosti, ako sa tomu vyhnúť,“ uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.

Maškarová má podľa neho plnú dôveru ministra vnútra, bez ktorej by ju nenavrhol na post prezidentky PZ. „Skutočnosť, že jej rodinný príslušník v súčasnosti zastáva manažérsku pozíciu na ÚIS, pričom nie je orgánom činným v trestnom konaní, nemá vplyv na riadenie Policajného zboru,“ uviedol Neumann. Zároveň pripomenul, že policajná inšpekcia nie je v podriadenosti Prezídia PZ a prácu jej vyšetrovateľov, rovnako ako vyšetrovateľov PZ, dozoruje prokuratúra.

Maškarová poverená riadením zboru od januára


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Maškarovú riadením Policajného zboru v januári po tom, čo z funkcie odstúpil Ľubomír Solák. „Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky na Národnom bezpečnostnom úrade. Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru,“ povedal minister začiatkom roka na adresu Maškarovej. Tá už bola aj viceprezidentkou Policajného zboru, konkrétne v rokoch 2018 až 2021.

Maškarová je momentálne stále v pozícii osoby poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie. Neabsolvovala totiž ešte vypočutie pred parlamentným brannobezpečnostným výborom, ktorým musí na základe zákona pred ustanovením do funkcie prezidentky Policajného zboru prejsť. Podľa Karasa však nie je vhodnou kandidátkou na post prezidentky Policajného zboru SR, keďže pokračuje v nastavenej línii svojho predchodcu.

„Policajný zbor prešiel reorganizáciou, ktorá oslabila akcieschopnosť polície, zničila jej schopnosti odhaľovať kriminalitu a nedokázala reagovať na zmeny v trestnom zákone, čo vedie k obrovskému počtu nevyšetrených trestných činov a prieťahov vo vyšetrovaní,“ skonštatoval Karas.

Šeliga hovorí o politických príkazoch


Podľa podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu stále neboli dementované reči o tom, že Maškarová má odísť na post do zahraničia a jej náhradník v čele polície by mal byť šéf inšpekcie Branislav Zurian. „Pani Maškarová, žiaľ, zostáva v tieni ministra vnútra Šutaja Eštoka, reálne neriadi zbor, ale len vykonáva politické príkazy ministra, ktorý sa mstí a realizuje politickú pomstu. Je to smutný obraz, keď generálka musí poslúchať niekoho ako Šutaj Eštok,“ vyhlásil Šeliga.

Situácia v Policajnom zbore sa podľa neho nezlepšuje, naopak, zhoršuje sa, kriminalita stúpa a krádeže sú bežným štandardom, ktorému musia podnikatelia čeliť. „Nehovoriac o šikane policajtov, ktorí vyšetrovali závažnú trestnú činnosť. Rozumiem pani Maškarovej prečo chce skončiť. Obávam sa však, že ak jej nástupca bude Zurian, bude to ešte horšie,“ dodal Šeliga.

Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka sa Maškarová správa presne podľa očakávaní ministra vnútra. „Do bodky plní všetky jeho požiadavky bez výraznej snahy posúvať Policajný zbor k apolitickosti a plneniu úloh, ktoré sú mu zákonmi určené,“ vyhlásil opozičný poslanec.


Zdroj: SITA.sk - Manžel policajnej prezidentky Maškarovej je zástupcom šéfa inšpekcie, transparentnosti to podľa KDH neprospieva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR podpredseda KDH policajná prezidentka Predseda demokratov
