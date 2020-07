Fico chce Blahu vo vedení Smeru a tvrdí, že po celom Slovensku požíva veľkú úctu a rešpekt

Vnútrostranícka záležitosť

Ficova posledná misia

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by bol rád, ak by bol poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) súčasťou vedenia strany.V tejto súvislosti dúfa, že ho členovia Smeru-SD na sneme strany, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. júla, podporia do funkcie podpredsedu Smeru-SD.„Ľuboš Blaha požíva veľkú úctu a rešpekt po celom Slovensku. Miestami za niektoré jeho názory aj isté pnutie medzi členmi strany. Bolo by však pre mňa veľkým potešením, ak by bol súčasťou vedenia Smeru-SD," uviedol Fico.Blaha v utorok agentúre SITA nepovedal, či by prijal návrh kandidovať na sneme Smeru-SD za podpredsedu tohto politického subjektu. Označil to za vnútrostranícku záležitosť.Uvoľnené miesta troch podpredsedov strany zostali po odchode Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho a Petra Žigu.Predseda Smeru-SD Robert Fico avizoval, že na miesta podpredsedov okrem doterajšieho podpredsedu Juraja Blanára prídu nové tváre. Za šéfa strany bude opätovne kandidovať Fico.Snem Smeru sa uskutoční v sobotu 18. júla v bratislavskej centrále strany. Delegáti strany by mali voliť šéfa strany, podpredsedov a generálneho manažéra.Fico v pondelok 13. júla povedal, že uchádzanie sa o funkciu predsedu Smeru-SD je jeho „poslednou misiou“.