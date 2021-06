Fico chce navrhnúť skrátenie prácovného týždňa na štyri dni, zamestnávatelia sa nemusia obávať strát (video)

Výkony by boli rovnaké

Máme najviac nadčasov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 - Strana Smer-SD navrhne zakotviť v legislatíve možnosť skrátenia pracovného týždňa na štyri dni tam, kde to podmienky umožňujú. Malo by sa tak diať na báze dohody odborárov a zamestnávateľov. Podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica by to v praxi znamenalo aj skrátenie celkovej dĺžky pracovného týždňa. Informoval o tom na tlačovej besede v Prešove.Podľa Fica by návrh mal umožniť dohodu odborárov so zamestnávateľom na tom, aby sa celková dĺžka pracovného týždňa mohla rozdeliť nie na päť, ale na štyri dni. „Ak by boli ľudia ochotní odpracovať za tieto dni o hodinu viac, stále by to bolo za štyri dni menej ako je dnes päť pracovných dní,“ vysvetlil Fico.Ľudia podľa neho rozumejú, že to nie je možné všade. „Ak je niekde nepretržitá prevádzka, tak nemôžete skrátiť pracovný týždeň na štyri dni. Ale tam, kde to možné je, chceme navrhnúť, aby odborári mali možnosť sa so zamestnávateľmi dohodnúť,“ uviedol.Dodal, že by to malo pozitívny vplyv na produktivitu práce, cestovný ruch, kvalitu rodinného života. Ľudia by si vo voľnom dni mohli vybaviť úradné veci, tí mladší by si mohli zvyšovať kvalifikáciu či rozbiehať vlastný biznis. Zamestnávatelia by sa podľa Fica nemali obávať strát na ich strane. „Produktivita za prvé štyri dni by zamestnávateľom zagarantovala, že tie výkony by boli rovnaké,“ uviedol.Predseda opozičnej strany zároveň pripomenul, že Slovensko je krajina, kde ľudia absolvujú najviac nadčasov a má najvyšší podiel nočnej práce. „Patríme medzi tie štáty, kde ľudia pracujú najdlhšie v pracovnom týždni,“ upozornil Fico. Pandémia podľa neho ukázala, že sa osvedčila forma práce z domu. Ale sú aj krajiny, kde sa otvára práve téma skrátenia pracovného času.„Slovensko, vzhľadom na primát, že sme najdlhší v nadčasoch, nočnej práci a celkového pracovného týždňa, by sa touto témou malo vážne zaoberať. Odbory túto tému otvárajú a naša iniciatíva nachádza aj medzi ľuďmi zaujímavú odozvu,“ zdôraznil predseda opozičnej strany.