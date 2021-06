Fico sa nedostatku podpisov neobáva, Mikulca chce odvolávať čo najskôr

Chce čo najväčšiu účasť poslancov

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico plánuje podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, ktorá sa má zaoberať odvolaním ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), v pondelok 7. júna. Uviedol to v piatok 4. júna na tlačovej besede v Prešove.Návrh je reakciou na zadržanie šéfa Úradu inšpekčnej služby Národnou kriminálnou agentúrou . Šéf opozičnej strany Smer-SD uviedol, že už v piatok bude disponovať 26 podpismi poslancov strany, osloviť ale chce aj nezaradených poslancov.„Čo som videl reakcie na našu včerajšiu prvú informáciu, nebude problém s tými 30 podpismi. Podáme tento návrh v pondelok preto, lebo chceme, aby táto schôdza bola na začiatku ďalšieho týždňa počas riadnej schôdze Národnej rady, aby bola účasť poslancov a nesťahovali ich vo štvrtok a piatok budúci týždeň, lebo schôdza sa začína v utorok ďalší týždeň,“ poznamenal Fico.Písomný návrh na zvolanie schôdze plánuje nezaradeným poslancom doručiť v pondelok. Ako uviedol, táto schôdza sa musí uskutočniť.„Bude to verejná schôdza a my na tejto verejnej schôdzi všetko presne zosumarizujeme. Všetky tie špinavosti a zločiny, ktoré tu táto Matovičova chunta pácha na ľuďoch, ktorí majú záujem veci riešiť,“ dodal predseda Smeru-SD. Podľa neho sú obviňovaní a vo väzbe sedia ľudia bez dôvodov a dôkazov. „To nie je možné v demokratickej spoločnosti akceptovať,“ zdôraznil.