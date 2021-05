Fico chce odvolávať Lengvarského, ak nezabezpečí na Slovensku jednotný očkovací certifikát (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ak do pondelka 24. mája nezabezpečí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) pre obyvateľov Slovenska jednotný, medzinárodne uznávaný certifikát na očkovanie, opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podá návrh na jeho odvolanie z funkcie.Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico . Strana je podľa neho v takom prípade pripravená iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR , na ktorej by mal byť Lengvarský odvolávaný.Fico ako dôvod tohto kroku označil stratégiu očkovania a celkové manažovanie pandemickej situácie, ktorú podľa neho minister zdravotníctva nezvláda. „Občania Slovenska nesmú byť rukojemníkmi tejto neschopnej vlády a občanmi druhej kategórie," dodal šéf Smeru-SD.