Slovensko by nemalo podporovať agresora, Izrael podľa Inštitútu ľudských práv pácha vojnové zločiny

Izrael je apartheid

Pod list sa podpísali viacerí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko by nemalo podporovať agresora, ale garantovať ľudské práva.Vyzýva k tomu otvorený list mimovládnych organizácií a združení, ktorý Inštitút pre ľudské práva (IĽP) v súvislosti s dianím v Izraeli a Palestíne adresoval prezidentke Zuzane Čaputovej, premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) a ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi (nom. SaS). V tlačovej správe o tom informoval výkonný riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher „Izrael nie je demokracia, ale apartheid. Izrael sa nebráni, ale útočí. Izrael pácha vojnové zločiny na takmer dennej báze a ľudské práva obyvateľstva, ktoré žije na ním okupovaných územiach, potláča systematicky, sústavne a dlhodobo. Izrael ignoruje a v niektorých prípadoch porušuje rezolúcie OSN,“ uvádza sa v otvorenom liste.Politici, ktorí dnes hovoria, že Izrael má právo sa brániť, šíria podľa signatárov listu dezinformácie. Úlohou medzinárodného spoločenstva je podľa nich garantovať ľudské práva v tomto prípade palestínskeho obyvateľstva. To by mal garantovať aj Izrael, lenže tak nerobí.Pod otvorený list sa okrem Weisenbachera podpísala aj Alena Krempaská – štatutárna zástupkyňa Slovak policy Watchdog, Zuzana Slamená – predsedníčka n.z. Dúhové Slovensko a tiež Tím WikiLeaks Slovensko.Palestínska militantná organizácia Hamas, ktorá vládne v Pásme Gazy , vypálila v pondelok 10. mája rakety na izraelské hlavné mesto Jeruzalem. Izrael útok opätoval. Počet obetí na oboch stranách konfliktu neustále rastú a na upokojenie konfliktu už vyzvali viaceré svetové mocnosti a ich lídri. Nepokoje a ostreľovanie ale napriek tomu pokračujú.Agentúra SITA požiadala o stanovisko Úrad vlády SR, Kanceláriu prezidentky SR a rezort diplomacie.