|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Augustín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. augusta 2025
Fico chce podľa Demokratov spojiť komunálne voľby s parlamentnými, Naď hovorí o premiérovom strachu z prehry – VIDEO
Tagy: Komunálne voľby Parlamentné voľby Predseda demokratov Premiér Slovenskej republiky Samosprávy starostovia
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) zvažuje presun komunálnych volieb a zamýšľa tiež predĺženie ...
Zdieľať
28.8.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) zvažuje presun komunálnych volieb a zamýšľa tiež predĺženie funkčného obdobia starostov a primátorov. S informáciou prišla strana Demokrati, ktorá ju má od viacerých starostov a županov, ktorí ju kontaktovali po stredajšom zasadnutí vlády v Senici.
Fico chce podľa nich komunálne voľby spojiť s voľbami do Národnej rady SR, a tiež plánuje predĺžiť mandát starostom a primátorom. Demokrati tieto úvahy ostro kritizujú.
"Vraj má ísť o konsolidačné opatrenie, no ja osobne to čítam ako stelesnený prejav strachu Roberta Fica z prehry. Vie, že prvé veľké víťazstvo opozície príde práve v komunále," povedal vo štvrtok na tlačovej besede predseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že v rámci konsolidácie by išlo o zanedbateľnú čiastku.
Strana Smer-SD pre portál Aktuality.sk potvrdila, že o tejto téme sa už čoskoro môže otvoriť debata. "Najbližšia koaličná rada sa bude zaoberať programom nastávajúcej schôdze, na ktorej by mohla byť prerokovaná aj táto otázka," uviedla Ľubica Končalová z tlačového odboru Smeru-SD.
Naď upozorňuje na to, že predseda vlády verejne hovorí o potrebe zmeny politického systému. Predseda Demokratov vyzýva voličov i opozičných partnerov, aby tieto signály nebrali na ľahkú váhu.
"Nebuďme, prosím, slepí voči signálom, ktoré Robert Fico vysiela. Jasne a verejne povedal, že volá po zmene politického systému na Slovensku. Uvedomme si tiež, že aktuálne menia zákon o politických stranách a sledujeme kroky voči slobode médií, ktorými sa vláda snaží oklieštiť kritiku opozície. To všetko sú signály, ktoré nemôžeme podceniť, pretože presne toto môže navždy demontovať demokraciu a zdravú politickú súťaž," povedal Naď. Podľa jeho slov tieto opatrenia nie sú žiadna náhoda, ale jasne cielené kroky, ktoré postupne rozkladajú demokraciu na Slovensku.
"Keď sme upozorňovali na to, čo sa stane, keď sa Fico dostane k moci, aj súčasné opozičné strany nám hovorili, že preháňame. Každý krok, ktorý sme avizovali, sa napokon stal," povedal Naď. Ako dodal, v minulosti sme boli svedkami, že Robert Fico alebo jeho najbližší vypustili tému "na skúšku", aby zistili nálady verejnosti, a následne to popreli, napríklad pri zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, zrušení NAKA, zvyšovaní DPH či otváraní druhého piliera.
"Najprv prišlo dementovanie a na pozadí snaha získať podporu pre zmenu. Rovnako sme to videli aj pri pokusoch meniť ústavu, najprv len reči a dnes nás od zmeny ústavy delí jeden hlas. Napriek tomu, že na predĺženie funkčného obdobia primátorov a starostov je potrebný ústavný zákon, apelujeme na všetkých našich partnerov v parlamente, aby sa nepúšťali do tejto diskusie s Robertom Ficom," zdôraznil Naď, podľa ktorého neexistuje žiadny dôvod na predĺženie funkčného obdobia primátorov, starostov, mestských a obecných zastupiteľstiev.
Demokrati odmietajú tieto zmeny a vyzývajú Roberta Fica, aby sa k téme vyjadril verejne, nielen na rôznych formátoch za zatvorenými dverami. Fico by na opatrenia potreboval 90 hlasov v parlamente, podľa Naďa sú niektorí opoziční poslanci ochotní sa s ním o tejto zmene rozprávať, konkrétne ich však nemenoval.
Zdroj: SITA.sk - Fico chce podľa Demokratov spojiť komunálne voľby s parlamentnými, Naď hovorí o premiérovom strachu z prehry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fico chce podľa nich komunálne voľby spojiť s voľbami do Národnej rady SR, a tiež plánuje predĺžiť mandát starostom a primátorom. Demokrati tieto úvahy ostro kritizujú.
"Vraj má ísť o konsolidačné opatrenie, no ja osobne to čítam ako stelesnený prejav strachu Roberta Fica z prehry. Vie, že prvé veľké víťazstvo opozície príde práve v komunále," povedal vo štvrtok na tlačovej besede predseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že v rámci konsolidácie by išlo o zanedbateľnú čiastku.
Debata sa môže čoskoro otvoriť
Strana Smer-SD pre portál Aktuality.sk potvrdila, že o tejto téme sa už čoskoro môže otvoriť debata. "Najbližšia koaličná rada sa bude zaoberať programom nastávajúcej schôdze, na ktorej by mohla byť prerokovaná aj táto otázka," uviedla Ľubica Končalová z tlačového odboru Smeru-SD.
Naď upozorňuje na to, že predseda vlády verejne hovorí o potrebe zmeny politického systému. Predseda Demokratov vyzýva voličov i opozičných partnerov, aby tieto signály nebrali na ľahkú váhu.
"Nebuďme, prosím, slepí voči signálom, ktoré Robert Fico vysiela. Jasne a verejne povedal, že volá po zmene politického systému na Slovensku. Uvedomme si tiež, že aktuálne menia zákon o politických stranách a sledujeme kroky voči slobode médií, ktorými sa vláda snaží oklieštiť kritiku opozície. To všetko sú signály, ktoré nemôžeme podceniť, pretože presne toto môže navždy demontovať demokraciu a zdravú politickú súťaž," povedal Naď. Podľa jeho slov tieto opatrenia nie sú žiadna náhoda, ale jasne cielené kroky, ktoré postupne rozkladajú demokraciu na Slovensku.
Vyzývajú na nepúšťanie sa do tejto debaty
"Keď sme upozorňovali na to, čo sa stane, keď sa Fico dostane k moci, aj súčasné opozičné strany nám hovorili, že preháňame. Každý krok, ktorý sme avizovali, sa napokon stal," povedal Naď. Ako dodal, v minulosti sme boli svedkami, že Robert Fico alebo jeho najbližší vypustili tému "na skúšku", aby zistili nálady verejnosti, a následne to popreli, napríklad pri zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, zrušení NAKA, zvyšovaní DPH či otváraní druhého piliera.
"Najprv prišlo dementovanie a na pozadí snaha získať podporu pre zmenu. Rovnako sme to videli aj pri pokusoch meniť ústavu, najprv len reči a dnes nás od zmeny ústavy delí jeden hlas. Napriek tomu, že na predĺženie funkčného obdobia primátorov a starostov je potrebný ústavný zákon, apelujeme na všetkých našich partnerov v parlamente, aby sa nepúšťali do tejto diskusie s Robertom Ficom," zdôraznil Naď, podľa ktorého neexistuje žiadny dôvod na predĺženie funkčného obdobia primátorov, starostov, mestských a obecných zastupiteľstiev.
Demokrati odmietajú tieto zmeny a vyzývajú Roberta Fica, aby sa k téme vyjadril verejne, nielen na rôznych formátoch za zatvorenými dverami. Fico by na opatrenia potreboval 90 hlasov v parlamente, podľa Naďa sú niektorí opoziční poslanci ochotní sa s ním o tejto zmene rozprávať, konkrétne ich však nemenoval.
Zdroj: SITA.sk - Fico chce podľa Demokratov spojiť komunálne voľby s parlamentnými, Naď hovorí o premiérovom strachu z prehry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby Parlamentné voľby Predseda demokratov Premiér Slovenskej republiky Samosprávy starostovia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Novým generálnym riaditeľom BAT Slovakia sa stal Philipp Carius
Novým generálnym riaditeľom BAT Slovakia sa stal Philipp Carius
<< predchádzajúci článok
Proces s obžalovaným Bombicom by sa mal začal už o týždeň
Proces s obžalovaným Bombicom by sa mal začal už o týždeň