Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
28. augusta 2025
Proces s obžalovaným Bombicom by sa mal začal už o týždeň
Tagy: Extrémizmus Obžaloba Súdy
Proces s obžalovaným Danielom Bombicom by sa na Špecializovanom trestnom súde mal začať už o týždeň. Upozornil na ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Proces s obžalovaným Danielom Bombicom by sa na Špecializovanom trestnom súde mal začať už o týždeň. Upozornil na to Denník N. V rozpise pojednávaní ŠTS však zatiaľ termín pojednávania uvedený nie je.
„Pôvodne sa malo hlavné pojednávanie uskutočniť už dnes a pokračovať v pondelok 1. septembra, tieto termíny však boli zrušené," uviedol Denník N. Zároveň pripomenul, že obžaloba podaná na Bombica obsahuje dvanásť bodov.
„Podozrivý je z prejavovania sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv, rozširovaniu extrémistického materiálu či z podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Obžaloba sa týka aj nebezpečného elektronického obťažovania," doplnil denník.
Zdroj: SITA.sk - Proces s obžalovaným Bombicom by sa mal začal už o týždeň © SITA Všetky práva vyhradené.
