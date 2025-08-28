Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Augustín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. augusta 2025

Proces s obžalovaným Bombicom by sa mal začal už o týždeň


Tagy: Extrémizmus Obžaloba Súdy

Proces s obžalovaným Danielom Bombicom by sa na Špecializovanom trestnom súde mal začať už o týždeň. Upozornil na ...



Zdieľať
28.8.2025 (SITA.sk) - Proces s obžalovaným Danielom Bombicom by sa na Špecializovanom trestnom súde mal začať už o týždeň. Upozornil na to Denník N. V rozpise pojednávaní ŠTS však zatiaľ termín pojednávania uvedený nie je.


Pôvodne sa malo hlavné pojednávanie uskutočniť už dnes a pokračovať v pondelok 1. septembra, tieto termíny však boli zrušené," uviedol Denník N. Zároveň pripomenul, že obžaloba podaná na Bombica obsahuje dvanásť bodov.

Podozrivý je z prejavovania sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv, rozširovaniu extrémistického materiálu či z podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Obžaloba sa týka aj nebezpečného elektronického obťažovania," doplnil denník.


Zdroj: SITA.sk - Proces s obžalovaným Bombicom by sa mal začal už o týždeň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Obžaloba Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico chce podľa Demokratov spojiť komunálne voľby s parlamentnými, Naď hovorí o premiérovom strachu z prehry – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil Starmer

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 