Fico chce uzavrieť dohodu, podporu zákonov v boji proti zdražovaniu chce zobchodovať za predčasné voľby

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) navrhla dohodu medzi predsedami vládnych strán, parlamentných opozičných strán a nezaradenými poslancami.Dohoda by mala garantovať schopnosť parlamentu prijať nevyhnutné zákony proti zdražovaniu a pre dostatok energií, na ktorých sa strany dohodnú a taktiež by mala stanovovať presný legislatívny postup, ktorý bude viesť k predčasným parlamentným voľbám v prvom polroku budúceho roka.V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor strany Smer-SD. „Smer-SD bude nápomocný v boji proti zdražovaniu, ktoré je výsledkom nezmyselných sankcií. Ale nevidíme žiadny dôvod držať pri živote túto neschopnú a servilnú vládnu bandu, ktorú nechce už viac ako 80 percent ľudí," tvrdí strana.Taktiež uvádza, že vládna koalícia sa rozpadla vlastnou vinou a pre neschopnosť. „Nemá premiéra ani väčšinu. A zrazu ukazuje na opozíciu, ktorú chce dva a pol roka pozatvárať a zničiť, že má mať zodpovednosť a držať ruiny vlády pri moci," dodala Smer-SD.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) odsudzuje zneužívanie predčasných volieb ako „záchranné koleso pre zločincov“. Predseda vlády sa tak vyjadril na sociálnej sieti a dodal, že opozícia sa nevie dočkať momentu, keď sa opäť dostanú do vlády.„Ak si niekto myslí, že riešia energetickú krízu, infláciu, a to, ako ich zvládnuť, musí byť sklamaný,“ doplnil. Podľa premiéra sa opozícia taktiež nevie dočkať momentu, „keď obsadia orgány spravodlivosti. Nie preto, aby upevňovali hodnoty právneho štátu, ale aby ich definitívne zruinovali“.