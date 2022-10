Záborská opäť do parlamentu predložila zákon o „pomoci ženám“. Okrem sprísnenia interrupcií, chce vyzvedať citlivé údaje

Dlhšie čakanie na potrat

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Skupina poslancov okolo Anny Záborskej (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) predkladá do parlamentu návrh zákona o pomoci tehotným ženám. V prípade jeho schválenia budú musieť ženy, ktoré chcú podstúpiť interrupciu, vyplniť dotazník, kde uvedú dôvod.Návrh vymenúva konkrétne formy, z ktorých si môžu ženy vybrať. Zároveň majú uviesť aj formu antikoncepcie, ktorou sa pred počatím chránili. Predkladatelia návrhu to zdôvodňujú štatistickým zisťovaním s cieľom pomôcť „zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, informovanosti, prevencie a sociálnej pomoci".Návrh počíta s rozšírením povinnej čakacej doby 48 hodín aj na interrupciu zo zdravotných dôvodov. Lehota by nebola povinná len v prípade, ak by bola žena bezprostredne ohrozená na živote.Žena má pred interrupciou podpisovať informovaný súhlas, kde sa dozvie „aktuálne a podrobné informácie o sociálnej politike štátu". Ak sa žena rozhodne donosiť a porodiť dieťa so zdravotným znevýhodnením, dostala by po novom od štátu príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 3 170,14 eur.„Choroby alebo stavy, ktoré budú považované za zdravotné znevýhodnenie, budú ustanovené všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ píše sa v návrhu, ktorý predkladá skupina 25 poslancov Národnej rady SR.Termín „umelé prerušenie tehotenstva“ navrhujú nahradiť termínom „umelé ukončenie tehotenstva.“ Predkladatelia to zdôvodňujú tým, že pri interrupcii tehotenstvo nie je prerušené, ale ukončené, pretože neexistuje žiadna objektívna možnosť jeho pokračovania.Návrh tiež dáva žene právo na druhý lekársky posudok, ak jeden lekár konštatuje, že sú splnené podmienky na vykonanie interrupcie zo zdravotných dôvodov.Zákon má ďalej umožniť, aby žena, ktorá sa rozhodla pre utajený pôrod, mala vytvorené podmienky na donosenie dieťaťa. Navrhuje, aby v takomto prípade prináležalo žene nemocenské, a to už od 21. týždňa tehotenstva, teda od doby, keď na žene možno už vidieť známky tehotenstva.Zariadenie núdzového bývania by v prípade schválenia zákona mohli využívať aj tehotné matky v čase tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.Predkladatelia ďalej navrhujú vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa v plnej výške aj v prípade štvrtého dieťaťa v poradí, doteraz to bolo tretieho. Viacdetné rodiny chcú podporiť aj pri kúpe auta.Navrhujú znížiť registračný poplatok pri kúpe motorového vozidla v prípade, že kupujúci je rodič minimálne troch detí mladších ako 19 rokov a zároveň ide o vozidlo triedy M1 s objemom motora do 143kW vrátane. V prípade schválenia nadobudne zákon účinnosť 15. januára 2023.