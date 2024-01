Fico chystá ráznu odpoveď. Vláda sa vraj musí postaviť „špinavým útokom proti Slovenskej republike“ (video)

Kolegov vraj narozprávali nezmysly

Ficov útok na študenta práva

17.1.2024 (SITA.sk) - Vláda sa musí podľa premiéra Roberta Fica Smer-SD ) postaviť „špinavým útokom proti Slovenskej republike.“ Reagoval tak na to, že Európsky parlament (EP) v stredu prijal 496 hlasmi uznesenie, ktorým vyjadril obavy o schopnosť Slovenska bojovať proti korupcii. Dôvodom znepokojenia europoslancov je novela slovenského Trestného zákona, ktorú sa snaží v skrátenom legislatívnom konaní presadiť vláda Roberta Fica.Premiér povedal, že vládna koalícia si musí uvedomiť, že proti nej stoja politickí protivníci - opoziční poslanci, tak doma, ako aj v zahraničí, ktorí sú pripravení urobiť „akékoľvek špinavosti“ v tomto politickom boji. „Na to musí byť pomerne rázna, tvrdá, ale demokratická odpoveď,“ vyhlásil vo videu, ktoré v stredu zverejnil na sociálnej sieti.Podľa Fica slovenskí opoziční europoslanci „narozprávali svojim kolegom v Európskom parlamente nezmysly, nepravdy a tie sa nakoniec prejavili aj v obsahu tohto dokumentu“. Je presvedčený, že poslanci nahovárajú Európsku komisiu aj Európsky parlament k tomu, aby voči Slovensku prijali rôzne tresty, napríklad pozastavenie využívania európskych fondov.„Prečo by sa mal Európsky parlamente zaoberať napríklad tým, že úrad vlády nekomunikuje s nejakými slovenskými médiami? Slovenskí europoslanci im určite nepovedali, že tieto médiá nadávajú demonštrantom do dezolátov, do opíc a iným spôsobom ich urážajú a klamú,“ tvrdí Fico vo videu.Premiérovi prekáža tiež to, prečo sa EP zaoberá slovenským študentom práva. „Tento študent nemal ani jednu jedinú prednášku z trestného práva, ale už poúčal dekana Právnickej fakulty o tom, čo je správne a nie je správne v trestnom práve,“ tvrdí Fico.Študent Právnickej fakulty Univerzity Komenského Marek Janiga pritom len vyzýval na diskusiu medzi dekanom Eduardom Burdom a špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom na tému rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry , následne ho Fico pranieroval na Facebooku, voči čomu sa ohradila aj Študentská rada vysokých škôl. Študentovi začali chodiť výhražky smrťou, zastal sa ho aj dekan Burda.