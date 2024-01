Schválenie uznesenia Európskym parlamentnom SaS považuje za jasný signál vláde, Fico zasahuje do právneho štátu

Medzinárodná izolácia

Ohrozená integrita súdnych sporov

17.1.2024 (SITA.sk) - Schválenie uznesenia Európskym parlamentnom EP ) je jasný signál vláde Roberta Fica Smer-SD ), že rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a znižovanie trestov je pre Európsku úniu neprijateľným zásahom do právneho štátu na Slovensku. Reagovala tak strana Sloboda a Solidarita SaS ). Fico by sa podľa liberálov mal vrátiť z kratšej cesty a novelu Trestného zákona stiahnuť z rokovania Národnej rady SR „Vládna koalícia škodí Slovensku a dostáva našu krajinu do medzinárodnej izolácie, pričom poškodzuje naše dlhoročné partnerstvá. Uznesenie, ktoré podporilo až 496 poslancov EP, je dôkazom, že celá Európa citlivo vníma, akým smerom sa Slovensko uberá," uviedol europoslanec Eugen Jurzyca (SaS).Obavy o schopnosť Slovenska bojovať proti korupcii vyjadrili členovia Európskeho parlamentu (EP) v uznesení, ktoré prijali v stredu 496 hlasmi. Proti prijatiu uznesenia bolo 70 europoslancov a 64 členov EP sa hlasovania zdržalo. Dôvodom znepokojenia je novela slovenského Trestného zákona.„Poslanci sú obzvlášť znepokojení neoprávneným využitím zrýchleného legislatívneho procesu v prípade novely trestného zákona a rozpustenia Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý rieši prípady korupcie a závažné trestné činy. Tieto zmeny ohrozujú integritu súdnych procesov a podľa poslancov oslabujú boj EÚ proti podvodom," konštatuje správa EP.Europoslanci zároveň vyzývajú slovenskú vládu, aby prehodnotila navrhované zmeny v legislatíve týkajúcej sa ochrany oznamovateľov, keďže podľa návrhu nových pravidiel by oznamovatelia mohli byť retroaktívne zbavení ochrany.