Fico, Danko aj ďalší chcú ukradnúť ľuďom voľbu prezidenta, myslí si Šeliga a ide im vraj len o beztrestnosť (video)

Zmena ústavy

Ukradnutý prezidentský palác

5.9.2023 (SITA.sk) - Je tu hrozba, že Slovákom ukradnú priamu voľbu prezidenta a 30. septembra sa rozhodne aj o tom, či prezidentský palác zostane v rukách ľudí.Na utorkovej tlačovej besede to uviedol člen predsedníctva strany Demokrati Juraj Šeliga s tým, že už 21. mája hovorili verejnosti o tom, že existuje riziko, že Robert Fico (Smer-SD), Milan Uhrík (Republika) a ďalší chcú ukradnúť ľuďom voľbu prezidenta.Šeliga vysvetlil, že ak vo voľbách získajú ústavnú väčšinu, tak zmenia ústavu tak, aby si ľudia priamo nevyberali prezidenta, ale aby parlament volil hlavu štátu SR.Ako Šeliga ďalej uviedol, často sa stretávali s názorom, že konšpirujú. „Ale ako beží čas a ako vrcholí predvolebná kampaň, je úplne jasné, že tá obava a riziko z toho, že nám chcú ukradnúť voľbu prezidenta, je reálne. Včera v TA3 to povedal Danko veľmi jasne. Uvažujú o tom, je to ich návrh, plánujú to, a budú o tom hovoriť ďalej," uviedol Šeliga s tým, že podľa Danka by bol Fico lepší prezident ako Čaputová. „30. septembra teda už nepôjde len o to, kto sa dostane do parlamentu, ale pôjde aj o to, či nám ukradnú prezidentský palác. Ak sa Fico, Pellegrini, Danko, Uhrík a ďalší dostanú k moci, tak budú koketovať s myšlienkou, aby zmenili priamu voľbu prezidenta," vyhlásil Šeliga s tým, že im v skutočnosti ide o beztrestnosť, a preto chcú obsadiť palác.„Prezident má právo udeľovať milosť. Má právo menovať sudcov Ústavného súdu SR, vetovať zákony či podávať disciplinárny návrh na generálneho prokurátora a mnohé ďalšie práva," uzavrel Šeliga.