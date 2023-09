Začal sa súdny proces so sudkyňami obvinenými v rámci akcie Víchrica, obhajca považuje obžalobu za klamstvo

Podplácanie, prečin nepriamej korupcie a ohýbanie práva

Porušenie práva na obhajobu

5.9.2023 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa v utorok začalo hlavné pojednávanie s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR (NS SR) Jarmilou Urbancovou a bývalou sudkyňou Okresného súdu Bratislava I Otíliou Dolákovou , ktoré boli obvinené v rámci akcie Víchrica Jarmilu Urbancovú obžaloval prokurátor z trestného činu podplácania a prečinu nepriamej korupcie v súbehu so zločinom ohýbania práva a Otíliu Dolákovú zo zločinu ohýbania práva. Obidve obžalované vyhlásili, že sú nevinné.Bývalá sudkyňa NS SR sa podľa obžaloby mala v roku 2018 stretnúť so sudcom V.S., ktorého mala za úplatok 30-tisíc eur žiadať, aby ovplyvnil pojednávanie vo veci firmy Technopol servis Rovnako mala dať počas svojho pôsobenia aj úplatok 5 000 eur sprostredkovane cez V.S. bývalej sudkyni Otílii Dolákovej, ktorá mala v krátkom čase vytýčiť v istej veci termín a rozhodnúť v prospech žalobcu.Obhajca obžalovanej Jarmily Urbancovej uviedol, že obžalobu považujú za nedôvodnú, lebo činy sú neustálené v čase a mieste, kde sa mali odohrať. Obhajca hovoril aj o porušení práva na obhajobu, lebo v obžalobe nie je osoba, ktorá mala byť spolupáchateľom, menovaná celým menom, ale len iniciálami „V.S.“.Celá obžaloba, ktorá má 114 strán, je podľa neho len kompilát z výsluchov svedka sudcu Vladimíra Sklenku , „ale z toho nevyplýva nič iné ako klamstvo“. S obžalobou nesúhlasí podľa obhajcu Otílie Dolákovej ani jeho klientka a skutok podľa nej nespáchala.„Nie je zrejmé v akom období a ani kým mala byť oslovená za účelom konania v rozpore s právom,“ dodal advokát.