Fico: Dianie v SR je policajný prevrat, iniciujeme mimoriadnu schôdzu

Dianie na Slovensku je policajný prevrat a prevrat v bezpečnostných zložkách. Vo štvrtok na tlačovej konferencii v Prešove to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico. Podľa jeho slov bude Smer-SD iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR.





"Je nemožné, aby podriadené zložky zaútočili v demokratickom štáte na nadriadené zložky a zaútočili na zložky, ktoré majú zabezpečovať bezpečnosť, dodržiavanie ľudských práv. Samozrejme v prípade Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) aj majú garantovať, že budú pracovať na slovenských úradoch len ľudia, ktorí sú čistí z pohľadu aj svojich majetkových pomerov a akýchkoľvek vzťahov k nejakým iným cudzím mocnostiam, alebo že nie sú závislí od iných súkromných osôb," uviedol Fico.Prevrat, o ktorom hovorí, nemôže podľa neho skončiť len vyvodením politickej zodpovednosti voči tým, ktorí to celé zorganizovali a zrealizovali. "Tu je podozrenie zo spáchania najzávažnejších zločinov proti republike, proti štátnemu zriadeniu a základom Slovenskej republiky, preto bude musieť prísť na rad aj trestnoprávna zodpovednosť voči aktérom tohto prevratu," skonštatoval Fico. Hovorí o snahe likvidovať politickú opozíciu. Vidí za tým skupinu v orgánoch činných v trestnom konaní, ktorá podľa neho manipulovala aj viaceré kauzy."O tom, čo sa dnes ráno udialo a čo sa deje, musela byť informovaná prezidentka, predseda vlády, minister vnútra v demisii Ľudovít Ódor. Samozrejme, toto sa dalo robiť, keďže to hovorí presne trestný poriadok, len so súhlasom Úradu špeciálnej prokuratúry a myslím si, že v tomto prípade si dozor nad celou vecou zobral priamo Daniel Lipšic, lebo mu ide takisto o krk, podobne ako ďalším," uviedol Fico.Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s ranným zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v bezpečnostných zložkách štátu požiadala premiéra Ľudovíta Ódora, aby zvolal Bezpečnostnú radu SR. Ako TASR informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec, prezidentka zároveň očakáva, že polícia spolu s dozorujúcim prokurátorom v medziach zákona veľmi rýchlo vysvetlia verejnosti okolnosti prípadu a svoj postup.Príslušníci NAKA mali počas zásahu vo štvrtok ráno zadržať minimálne dve osoby. Má ísť o členov bývalého tímu Oblúk z policajnej inšpekcie. Zasahovať mali aj v dome riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča a bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Policajti sa mali nachádzať v budove SIS aj Národného bezpečnostného úradu. Informovali o tom viaceré slovenské médiá.