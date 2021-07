V rámci akcie „Daniari“ zhabala NAKA aj drahokamy a vzácne kovy, utajené nezostali ani sejfy

Obvinenie vzniesli voči viacerým osobám

Minimálne päť rokov väzenia

Úplatky pre zamestnancov

8.7.2021 - Počas akcie Daniari došlo minulý týždeň k zadržaniu drahokamov a vzácnych kovov, boli taktiež vznesené obvinenia. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie o tom informoval Vasiľ Špirko, dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry SR (ÚŠP SR).V rámci zaisťovacích úkonov boli vykonané prehliadky bytových a nebytových priestorov, sejfov a bezpečnostných schránok. Zaistené boli aj drahé kovy a drahé kamene.„Podľa predbežnej správy by sa malo jednať o diamanty, v druhom prípade sa jedná o nález a zaistenie tehly žltej farby nápadne pripomínajúcej zlato. Uvedené drahé kovy sú kvalifikované ako výnos z trestnej činnosti a boli dotyčnému obvinenému zaistené,“ povedal Špirko.V rámci kauzy Daniari bolo postupne vznesené obvinenie voči ôsmim osobám, obvinenie voči jednej osobe bolo dočasne odložené. „Na základe prvotných úkonov bolo vznesené obvinenie voči ďalším 11 osobám. Následne boli tieto osoby vypočuté v prítomnosti svojich právnych zástupcov,“ objasňuje postupnosť úkonov dozorujúci prokurátor.Následne bolo obvinenie vznesené aj voči ďalším trom osobám, prevažne zamestnancom daňového úradu, ktorí boli zahrnutí do skutkového a dôkazného deja.„V priebehu oboch dní, kedy dochádzalo k týmto úkonom zo strany NAKA, bolo celkovo vznesené obvinenie voči 14 osobám, voči jednej osobe bolo dočasne odložené. Tri osoby boli zo zadržania prepustené, bolo ale voči nim vznesené obvinenie,“ povedal Špirko.Obvinenia boli vznesené v rôznych variáciách. Predovšetkým išlo o založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, kde zákon vymedzuje trest odňatia slobody na päť až desať rokov. Ďalším trestným činom je daňový podvod, keď v najprísnejšej právnej kvalifikácii hrozí trest odňatia slobody v dĺžke sedem až 12 rokov.„Ďalej ide o trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa predovšetkým vzťahujúci sa na zamestnancov Daňového úradu Nitra, respektíve príslušníkov Finančnej správy na vyšších úrovniach riadenia. Tu hrozí obvineným sedem až 12 rokov, respektíve desať až 20 rokov odňatia slobody,“ uzavrel dozorujúci prokurátor.Národná kriminálna agentúra (NAKA) v priebehu minulého týždňa v rámci akcie s názvom Daniari zdržala a obvinila 14 osôb z daňovej trestnej činnosti a zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.Ide o bývalých čelných predstaviteľov Finančnej správy SR a zamestnancov Daňového úradu v Nitre na rôznych stupňov riadenia. Tí mali zneužívať svoju právomoc a prijímať úplatky za zabezpečenie vyplatenia nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH).Celkový, len doteraz zdokumentovaný rozsah neoprávnene vyplatených nadmerných odpočtov v prospech tejto zločineckej skupiny presahuje podľa polície sumu 18 miliónov eur. Pri akcii zasahovalo viac ako 50 príslušníkov NAKA.Členovia zločineckej skupiny mali podľa polície vzájomne a koordinovaným konaním zabezpečiť, že si konkrétne spriaznené daňové subjekty neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie DPH.Následne mali zabezpečiť priebeh daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania tak, aby napriek neoprávnenosti žiadaných nadmerných odpočtov došlo k ich vyplateniu. Jednotlivým členom zločineckej skupiny a zamestnancom daňového úradu mali za to poskytovať úplatky.