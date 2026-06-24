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24. júna 2026

Fico hovorí o oživení Vyšehradskej štvorky, predstavil aj štyri základné priority slovenského predsedníctva – VIDEO, FOTO


Tagy: Maďarský premiér Premiér Slovenskej republiky

Premiéri štátov V4 sa na samite stretli po dvojročnej prestávke. Predseda vlády Robert Fico (



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hungary_politics_6_344 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Premiéri štátov V4 sa na samite stretli po dvojročnej prestávke.


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) hovorí o oživení zoskupenia Vyšehradská štvorka (V4), považuje to za veľmi dobrú správu pre Slovensko. Na samite V4 v meste Gödöllő, ktorý hostil maďarský premiér Péter Magyar, sa Fico vyjadril, že tieto štyri štáty - Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko, ktoré majú spolu 65 miliónov občanov, musia mať ambíciu byť silné.

"Nechceme byť len objektom rozhodnutí, ktoré prijíma niekto iný, chceme byť spolutvorcami týchto rozhodnutí a maximálne aktívni," uviedol Fico. Premiéri štátov V4 sa na samite stretli po dvojročnej prestávke.

Štyri základné priority


Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, slovenský premiér predstavil i štyri základné priority slovenského predsedníctva, ktoré sa začne 1. júla 2026 a potrvá rok. Prvou prioritou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ) a spoločné pozície aj pri novom rozpočte EÚ, ktorý má platiť od roku 2028.

"Musíme efektívne využiť zdroje kohézie na podporovanie konkurencieschopnosti Únie," vraví Fico. EÚ podľa neho musí znížiť aj ceny elektrickej energie. Mimoriadne to bude presadzovať počas slovenského predsedníctva V4. Ďalším pilierom je politika rozširovania EÚ.

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"Sme svedkami, že okrem troch premiantov - Srbska, Albánska a Čiernej Hory, sa otvorili prístupové rokovania aj s Ukrajinou. Chceme férový prístup, aby krajiny, ktoré sa chcú stať členským štátom EÚ, si splnili podmienky, ktoré sú nevyhnutne na vstup do Únie," prízvukoval predseda slovenskej vlády. Slovensko je pripravené zdieľať pozitívne skúsenosti pri vstupe do Únie.

Praktická sektorová spolupráca


Medzi ďalšími prioritami je praktická sektorová spolupráca. "Bude zameraná na obranu, obranný priemysel, boj proti nelegálnej migrácii, kde máme všetci problém s migračným paktom," vysvetlil Fico. Počas predsedníctva sa chce venovať aj ochrane vonkajších schengenských hraníc či rozvíjaniu spolupráce v zdravotníctve a doprave. Posledným pilierom sú ľudia a ich vzájomné kontakty.

Slovensko deklarovalo pokračovanie podpory pre Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Ako informovali z úradu vlády, premiér plánuje počas predsedníctva V4 prizvať na samit vždy jednu krajinu, aby to bolo stretnutie vo formáte V4 +.

Prvým prizvaným by mohlo byť Írsko, ktoré bude predsedať Rade EÚ. Fico tiež vyzval krajiny V4, aby pred každým samitom EÚ mali koordinačné stretnutie, kde dohodnú svoje pozície počas európskych samitov. "Musíme dávať na stôl len témy, ktoré nás spájajú," prízvukoval.

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Zdroj: SITA.sk - Fico hovorí o oživení Vyšehradskej štvorky, predstavil aj štyri základné priority slovenského predsedníctva – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Premiér Slovenskej republiky
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