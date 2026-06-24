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24. júna 2026

Korčok bol účastníkom dopravnej nehody v Pezinku. Vodička druhého auta má zranenú ruku, informoval politik na sociálnej sieti


Tagy: Dopravná nehoda Podpredseda Progresívneho Slovenska

Okolnosti nehody vyšetruje polícia. Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko 



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ivan korcok 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Okolnosti nehody vyšetruje polícia.


Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko  Ivan Korčok bol v stredu účastníkom dopravnej nehody v Pezinku. Informoval o tom na sociálnej sieti.

"Dnes ráno som bol v Pezinku účastníkom dopravnej nehody. Okolnosti nehody vyšetruje polícia. Dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna," píše Korčok v príspevku na sociálnej sieti.

"Vodička z druhého auta má bohužiaľ zranenú ruku, jej maloleté dieťa je našťastie v poriadku, bez zranení," ozrejmil politik ďalej.

"Celá situácia ma úprimne mrzí. Všetkým zúčastneným sa ospravedlňujem za komplikácie a želám skoré zotavenie sa. Prosím, jazdite opatrne a dávajte si na seba pozor," odkázal na záver Korčok.


Zdroj: SITA.sk - Korčok bol účastníkom dopravnej nehody v Pezinku. Vodička druhého auta má zranenú ruku, informoval politik na sociálnej sieti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Podpredseda Progresívneho Slovenska
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