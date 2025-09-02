Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Meniny má Linda
 24hod.sk    Zo zahraničia

02. septembra 2025

Fico hovoril s Putinom najmä o vojne na Ukrajine, pre Zelenského má pripravené vážne posolstvo – FOTO


Tagy: Americký prezident Čína Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ruský minister zahraničných vecí Ruský prezident Srbský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničná cesta

Premiér Robert Fico po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že má pripravené vážne posolstvo pre ukrajinského ...



2.9.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že má pripravené vážne posolstvo pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ako informoval z pracovnej cesty v Číne, jeho rozhovor s Putinom trval takmer hodinu a dominovala mu téma vojny na Ukrajine.


Diskusia s Putinom prebehla podľa slovenského premiéra medzi štyrmi očami. "Prezident Putin ma informoval o priebehu rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške a o perspektíve ukončenia tohto vojenského konfliktu," vyhlásil Fico. Dodal, že z rozhovoru si urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré plánuje v piatok odovzdať Zelenskému.

Premiér počas pobytu hovoril aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. V stredu sa Fico zúčastní na spomienkových podujatiach venovaných obetiam 2. svetovej vojny, na veľkej vojenskej prehliadke a absolvuje ďalšie bilaterálne rokovania s prezidentom Vietnamu Luongom Coungom a srbským prezidentom Alexandarom Vučičom.



Zdroj: SITA.sk - Fico hovoril s Putinom najmä o vojne na Ukrajine, pre Zelenského má pripravené vážne posolstvo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

