Utorok 2.9.2025
Meniny má Linda
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
02. septembra 2025
Fico hovoril s Putinom najmä o vojne na Ukrajine, pre Zelenského má pripravené vážne posolstvo – FOTO
Tagy: Americký prezident Čína Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ruský minister zahraničných vecí Ruský prezident Srbský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničná cesta
Premiér Robert Fico po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že má pripravené vážne posolstvo pre ukrajinského ...
2.9.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že má pripravené vážne posolstvo pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ako informoval z pracovnej cesty v Číne, jeho rozhovor s Putinom trval takmer hodinu a dominovala mu téma vojny na Ukrajine.
Diskusia s Putinom prebehla podľa slovenského premiéra medzi štyrmi očami. "Prezident Putin ma informoval o priebehu rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške a o perspektíve ukončenia tohto vojenského konfliktu," vyhlásil Fico. Dodal, že z rozhovoru si urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré plánuje v piatok odovzdať Zelenskému.
Premiér počas pobytu hovoril aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. V stredu sa Fico zúčastní na spomienkových podujatiach venovaných obetiam 2. svetovej vojny, na veľkej vojenskej prehliadke a absolvuje ďalšie bilaterálne rokovania s prezidentom Vietnamu Luongom Coungom a srbským prezidentom Alexandarom Vučičom.
