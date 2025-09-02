|
Utorok 2.9.2025
02. septembra 2025
Fico si vybral Putina aj napriek nesúhlasu väčšiny Slovákov, Šimečka hovorí o veľkej politickej chybe – VIDEO
Tagy: Čína Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničná cesta
Premiér Robert Fico (Smer-SD) si vybral prezidenta Vladimira Putina, a to aj napriek nesúhlasu väčšiny ...
2.9.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) si vybral prezidenta Vladimira Putina, a to aj napriek nesúhlasu väčšiny Slovákov. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na cestu predsedu vlády do Číny a jeho stretnutie s ruským prezidentom Putinom. Predseda PS si myslí, že je čas prestať chodiť okolo horúcej kaše a pomenovať veci prvým menom.
"Zabudnime na všetky tieto suverénne zahraničné politiky na štyri svetové strany, a neviem aké reči o svojstojnej zahraničnej politike. To je vata a prázdne slová bez obsahu. Realita je taká, že Fico sa rozhodol vydať Slovensko ruským záujmom," vyhlásil Šimečka a pripomenul, že Fico sa s Putinom za posledný rok stretol už trikrát, čo je viac než s ktorýmkoľvek z európskych politických lídrov. Fico podľa Šimečku nadbieha Putinovi v každej chvíli.
"Fico hovorí o vystúpení z NATO, jeho kolegovia zo Smeru hovoria o vystúpení z EÚ. To všetko sú jasné signály, že Fico si vybral Vladimira Putina. Mohli sme mať silné spojenectvá s európskymi demokraciami, ale on si namiesto toho vybral masového vraha," vyhlásil Šimečka s tým, že po utorkovom stretnutí Fica s Putinom sa to už nedá spochybniť. Šimečka však upozornil, že na to Fico nemá žiaden demokratický mandát.
"Ľudia na Slovensku to nechcú. To sa ukazuje v každom prieskume verejnej mienky, že ľudia na Slovensku chcú žiť v Európe, chcú mať silné postavenie v rámci EÚ, a vedia, kto sú naši partneri. To sú naši susedia a krajiny na západ od nás. Chcú mať kvalitu života, platy služby, ako majú ľudia v Európe, a nechcú byť v područí ruských záujmov," povedal Šimečka s tým, že keď sa Fico rozhodol vybrať si Putina, rozhodol sa proti názoru absolútnej väčšiny ľudí na Slovensku. Podľa Šimečku je to veľká politická chyba, ktorú mu ľudia spočítajú pri voľbách.
Šimečka súčasne utorkové stretnutie premiéra s Putinom označil za najservílnejšie, aké kedy zo strany Fica videl. Stretnutie podľa neho malo poslúžiť iba ruskej propagande. Šimečka je názoru, že Fico tam bol len na legitimizáciu ruských naratívov o agresii na Ukrajine, o Európe a o svetovom dianí.
Šimečka súčasne upozornil, že kým ma predseda na Slovensku "plné ústa mieru", vo verejnej časti stretnutia s Putinom ani raz nevyzval na ukončenie bojov na Ukrajine. "Všetko, čo povedal, bolo v línii s ruským naratívom a ruskou propagandou," zdôraznil predseda PS, ktorý sa vyjadril aj k slovám Putina o tom, že slovenská zahraničná politika je dobrá, pretože napomáha hospodárstvu.
"Neviem, či má ruský prezident zlé podklady, ale faktom je, že slovenské hospodárstvo a ekonomika stagnuje a smeruje do recesie. A keď si pozriete susedné štáty - Českú republiku, Poľsko, ktoré majú diametrálne odlišnú zahraničnú politiku, tak tie, naopak, rastú," povedal Šimečka s tým, že Fico sa namiesto ekonomickej krízy na Slovensku venuje slúženiu ruskej propagande. "Považujem to za zradu našich záujmov," zdôraznil predseda PS.
Stretnutie Fica a Putina považuje za hanebné aj Ivan Korčok (PS). Premiér podľa neho stretnutie využil na to, aby "kydal" na EÚ, a teda na priestor, ktorý je pre Slovensko životne dôležitý. "A jedným dychom kydajúc na EÚ dodáva, že ide štandardizovať vzťahy s Ruskom. Ideme úplne opačným smerom než všetky krajiny EÚ," povedal Korčok a podotkol, že Fico by mal štandardizovať vzťahy s inými krajinami, s ktorými sa rozhoduje o dôležitých témach pre Slovensko.
Stretnutie považuje za hanebné aj preto, lebo sa uskutočnilo len dva dni predtým, ako sa má Fico stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Je úplne evidentné, že si premiér prišiel vypýtať od ruského prezidenta noty. Noty, čo má povedať ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Ubezpečil ruského prezidenta, že stojí na jeho strane. Ja to nemôžem nazvať inak, ako provokáciou," uzavrel Korčok s tým, že premiér si vybral Rusko a zoči voči ruskému prezidentovi sedel ako poslušný žiak a počúval kremeľské lži a propagandu.
Stretnutie Fica s Putinom ostro kritizujú aj Hnutie Slovensko a strana Za ľudí. Vyjadrili sa, že Fico uprednostňuje diktátorov pred európskymi partnermi a nebráni slovenské záujmy. Podľa Michala Šipoša (Hnutie Slovensko) a Veroniky Remišovej (Za ľudí) premiér zlyháva v obhajobe záujmov SR a jej občanov.
Poslanec Michal Šipoš (Hnutie Slovensko) vyhlásil, že namiesto toho, aby Fico rokoval s lídrami EÚ, ako sú Emmanuel Macron, nemecký kancelár či britský premiér, a vyjednával lepšie podmienky pre Slovensko, chodí sa klaňať diktátorom do Číny a Ruska.
"Najnepríjemnejšia otázka, ktorú Putinovi položil, bola: ‚Ako sa máte, pán prezident?‘ To je vizitka premiéra, ktorý sníva o tom, že bude vytesaný do kameňa vedľa diktátorov ako Putin či Kim Čong-un. Toto je Ficov sen. Mňa to veľmi mrzí, že takéhoto premiéra má Slovenská republika," povedal Šipoš a doplnil, že sa ľudia na Slovensku majú čim ďalej horšie, pričom Fico namiesto konsolidácie verejných financií zdvojnásobuje platy politikom, ignoruje potreby občanov a chodí sa klaňať do Číny.
Remišová poukázala na premiérove neakceptovateľné vyjadrenia voči európskych hodnotám a bezpečnosti slovenských občanov. "Stretnutie Fica s Putinom sa dá opísať jedným slovom – hanba. Fico sedel pri Putinovi ako žiačik, ktorý referuje svojmu pánovi. Európanov prirovnal k ‚žabe vo vedre‘. Očakávala som, že prioritou bude obrana našich občanov, najmä našej špičkovej diplomatky Kataríny Mathernovej, veľvyslankyni EÚ v Kyjeve, ktorej veľvyslanectvo v Kyjeve zbombardovali Rusi. Namiesto toho Fico kritizuje EÚ a zalieča sa Putinovi. Toto nie je zahraničná politika na všetky svetové strany, ale obrovská hanba," vyhlásila Remišová s tým, že tieto premiérove cesty platia občania, ktorých sa nevie zastať.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí vyzvali spoločne vládu, aby sa namiesto cestovania za autoritárskymi režimami sústredila na rokovania s európskymi partnermi a riešila problémy občanov.
Zdroj: SITA.sk - Fico si vybral Putina aj napriek nesúhlasu väčšiny Slovákov, Šimečka hovorí o veľkej politickej chybe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čína Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničná cesta
