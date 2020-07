Fico: Je čas odvolávať Matoviča z funkcie premiéra, je duševne nespôsobilý

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2020 - Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii priblížil, že v strane už majú pripravené podpisové hárky na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).„V Smere sme sa rozhodli, že je čas odvolávať Igora Matoviča z funkcie premiéra. Je duševne nespôsobilý, a to vyvoláva množstvo právnych otázok. Matovič nesie plnú zodpovednosť za nezvládanie koronakrízy a to, v akom stave sa Slovensko nachádza. Toto a jeho charakter je hlavný dôvod na odvolávanie Matoviča,“ uviedol šéf Smeru-SD.Poznamenal, že Smer-SD má 26 poslancov parlamentu, ktorí sa pod zvolanie schôdze podpíšu a osloví aj ďalších nezaradených poslancov NR SR. Nepredpokladá však, že by sa našli koaliční poslanci, ktorí by sa pod túto výzvu podpísali.Pre kauzu diplomovka v piatok vyzval premiéra k odstúpeniu aj jeho predchodca a líder vznikajúcej strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini. Ako povedal pred budovou NR SR, ak tak premiér neurobí do pondelka 20. júla, strana Hlas – sociálna demokracia začne zbierať podpisy pre zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by premiéra odvolávali z funkcie.