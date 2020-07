Prokurátori Kováčik s Čižnárom si nadelili lukratívne odmeny, nepohrdli ani 13. a 14. platom

Práca nad rámec služobných povinností

Vyšší plat pre generálneho prokurátora

17.7.2020 - Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, generálny prokurátor Jaromír Čižnár a jeho traja námestníci dostali minulý a predminulý rok dvakrát ročne odmeny v celkovej výške 8500 eur, čo je zákonné maximum. Okrem toho si vyplatili aj 13. a 14. platy.„Naši top prokurátori tak zarábajú výrazne viac ako predseda vlády. Vyplýva to z čísel, ktoré Generálna prokuratúra poskytla Transparency za roky 2018 a 2019,“ uviedla Transparency International Slovensko (TIS) vo svojom profile na sociálnej sieti.Za posledné dva roky najviac zarobil špeciálny prokurátor Dušan Kováčik s celkovým ročným príjmom takmer 105-tisíc eur, čo je v prepočte 8700 eur mesačne. Ako uvádza TIS, je to tretia najlepšie platená funkcia v štáte hneď po guvernérovi NBS a prezidentke.„Kováčik má pritom dlhodobo slabé výsledky a minulý rok navyše porušil zákon za kešový vklad 200-tisíc eur na svoj účet. Aj tak však od Čižnára dostal maximálnu ročnú odmenu,“ dodáva mimovládka.Generálny prokurátor Čižnár zarobil minulý rok s odmenami, paušálnymi náhradami a príplatkami spolu 95-tisíc eur. Odmeny mu schvaľuje Rada prokurátorov na návrh jeho vlastnej námestníčky Viery Kováčikovej.Tá Čižnárove minuloročné odmeny zdôvodňovala prácou „nad rámec služobných povinností”, ako napríklad pracovné stretnutia s predsedom parlamentu, podpredsedami vlády, ministrami či policajným prezidentom, spoluprácu s prezidentkou Eurojustu v trestných veciach, pracovné stretnutia s najvyšším štátnym zástupcom Česka či tamojšími poslancami. Tiež vraj „vyvíjal aktivity pre zlepšenie postavenia prokurátorov.”TIS zároveň upozorňuje, že odmeny Kováčikovej, ďalším námestníkom aj špeciálnemu prokurátorovi zase udeľuje a zdôvodňuje sám Čižnár.„Odmeny vedenia prokuratúry nie sú nijako naviazané na kľúčové indikátory úspechu, ako napr. znižovanie prieťahov, úspešné žaloby v politicky či finančne veľkých prípadoch, či zvýšenej dôvery verejnosti k prokuratúre. Tak to totiž definuje zákon o prokuratúre, ktorý ich dáva do súvisu v podstate len s formálnymi aktivitami,“ napísal TIS.Prokuratúra pred mesiacom navrhla v novele zákona plat generálneho prokurátora zvýšiť o zhruba 10-tisíc eur, aby sa napravili nerovnosti oproti platu jeho námestníkov, ktorí majú základný plat aktuálne vyšší. Podľa TIS však treba prioritne zmeniť niečo iné - zvýšiť transparentnosť prokuratúry a jej výkonov a len na to naviazať jej odmeny. „Prokuratúra má slúžiť občanom, nie sama sebe,“ dodáva mimovládka.