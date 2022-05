Fico je podľa Hegera schopný všetkého a opozíciu označil za žumpu a dno, ktorá má na svedomí mnohé životy (video)

Žumpa a dno

11.5.2022 - Slovenská parlamentná opozícia má v súvislosti s pandémiou koronavírusu na svedomí mnohé životy. Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽaNO).Doplnil, že správanie niektorých opozičných politikov počas pandémie bolo v rozpore so zdravým rozumom, proti životu a zdraviu a mnohí občania tomu naleteli. Národné centrum zdravotníckych informácií v stredu informovalo, že celkový počet obetí ochorenia COVID-19 na Slovensku je už 20 002.Predseda vlády spomenul jedného svojho známeho, ktorý ochoreniu COVID-19 podľahol a nedožil sa ani 50 rokov.„Pretože bol pod vplyvom dezinformácií," zdôraznil Heger s tým, že ďalší jeho známy takmer zomrel. „Je zázrak, že žije," uviedol.Prístup opozície za posledné dva roky zároveň označil za žumpu a dno. „Títo ľudia by nemali vôbec v politike byť," skonštatoval.Zároveň premiér pripomenul to, čo označil za šírenie ruskej propagandy opozíciou pri téme obrannej dohody s USA. „Rozprávali nám pár dní predtým, že Rusko nezaútočí na Ukrajinu a o dva dni zaútočilo bezprecedentným spôsobom, aký sme v 21. storočí ešte nevideli," povedal Heger.Na margo šéfa strany Smer-SD Roberta Fica zároveň premiér povedal, že je schopný všetkého.„Tento človek by sa mal vrátiť do exekutívy? To v žiadnom prípade nesmieme dopustiť," doplnil Heger. Dodal, že predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini nemá od Fica ďaleko.