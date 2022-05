Premiér Heger odmieta, že by koalícii hrozil rozpad. Vraj pracuje na tom, aby dostal SaS „na palubu“ (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) odmieta, že by vládnej koalícii pre spory o podobe sociálnej pomoci hrozil rozpad. Ako povedal po stredajšom zasadnutí vlády, pracuje na tom, aby dostal koaličnú stranu SaS „na palubu".„Rokovania sú síce náročné, ale vyvíjajú sa dobrým smerom," skonštatoval premiér s tým, že pre neho sú dôležité výsledky. „Verím, že čoskoro aj v tejto veci predstavíme výsledky," dodal.Skonštatoval tiež, že nepotrebuje nechávať odkazy politickým partnerom, s ktorými každý deň rokuje, pretože to je klebetenie. „Nebudem sa teda vyjadrovať k výrokom mojich kolegov, ja to nepovažujem za dôležité,“ uviedol Heger.Výsledky však podľa neho prídu načas, zatiaľ je všetko podľa jeho slov v časových limitoch. Rokovali tri mesiace a dohoda je podľa Hegera vo finálnej fáze a aktuálne sa rozprávajú už len o niektorých detailoch. Myslí si, že je to nastavené dobre a ide o kompromis jednotlivých strán.Zároveň dodal, že v programovom vyhlásení vlády nie je napísané, že sa nebudú zvyšovať dane. „A to som jasne komunikoval aj pánovi Sulíkovi a aj strane SaS,“ skonštatoval Heger. Programové vyhlásenie vlády je podľa neho schválené, preto vedie rokovania tak, aby sa udržali v jeho medziach.