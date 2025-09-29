Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2025

Fico je podľa Kaliňáka v najlepšej kondícii za posledné roky, medzi nové tváre Smeru zaradil okrem iných aj Gašpara


Tibor Gašpar je novou tvárou Smeru, ktorá vniesla pokoj do rokovania



robert fico robert kalinak 676x451 29.9.2025 (SITA.sk) - Tibor Gašpar je novou tvárou Smeru, ktorá vniesla pokoj do rokovania Národnej rady SR, na čele strany však zostáva Robert Fico. Uviedol to minister obrany a člen Predsedníctva Smeru Robert Kaliňák v nedeľu v relácii Politika 24 na Joj24.


„My máme predsedu Roberta Fica. Ja to stále vnímam tak, že on má veľmi pozitívnu budúcnosť, keď si predstavíte, čo všetko prežil, akými všetkými spôsobmi sa ho snažili zlikvidovať. Robert Fico je podľa mňa v najlepšej kondícii za posledné roky, a verím, že mu to ešte strašne dlho vydrží," povedal na margo úvah o možnej výmene na poste predsedu strany Smer-SD.

Čo sa týka generačnej výmeny v Smere, o tej podľa Kaliňáka hovorí predovšetkým sám Fico. Realizuje sa prostredníctvom nových politikov, akými sú Juraj Gedra, Erik Kaliňák, Richard Glück, Igor Melicher a ďalší, vymenoval minister. Zdôraznil, že novou tvárou je aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, i keď už nemá 30 rokov, ale je v zrelom veku.

„Je tou novou tvárou a myslím si, že pozitívnou tvárou, ktorá vniesla veľký pokoj do rokovania národnej rady. Všimnite si, ako veľmi sa snaží upokojiť rokovanie a byť tým pojítkom. To, že na neho novinári extrémne útočia, je predovšetkým tým, že je veľmi úspešný," myslí si Kaliňák.


Zdroj: SITA.sk - Fico je podľa Kaliňáka v najlepšej kondícii za posledné roky, medzi nové tváre Smeru zaradil okrem iných aj Gašpara © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý policajný prezident Minister obrany SR Predseda strany Smer-SD Premiér Slovenskej republiky
nasledujúci článok >>
Tragická nehoda pri Váhovciach. Auto sa po šmyku viackrát prevrátilo, spolujazdec neprežil – FOTO
<< predchádzajúci článok
XTB spustilo prevod akcií priamo v aplikácii

