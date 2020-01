Fico je roztrpčený z trestného stíhania Blahu a vyzval ľudí, aby už nebláznili (video)

Na pamätníku je rovnaký znak

Žaloba od Esetu

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Z trestného stíhania poslanca Národnej rady SR Ľuboša Blahu za Smer - SD je predseda strany Robert Fico roztrpčený. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.Polícia začala trestné stíhanie šéfa parlamentného výboru pre európske záležitosti Blahu pre fotografiu s kosákom a kladivom. Na nej pózuje spolu so svojím straníckym šéfom.„Ide o darček, ktorý som mu dal na 40-tku, a ktorý som aj ja dostal,“ povedal k predmetu stíhania Fico a vyzval ľudí, aby už nebláznili.Fico upozornil, že aj na pamätníku v Banskej Bystrici je rovnaký znak a je potrebné zachovávať úctu ku všetkým vojakom, ktorí padli za našu vlasť.„Neviem, či páni prokurátori mali vôbec na škole dejepis, či tušia, o čom je história tohto štátu. Sú naozaj schopní čohokoľvek, aby sa zapáčili polobláznom ako sú páni Matovič alebo Kiska?“ dodal šéf Smeru-SD, pričom verí, že trestné stíhanie bude rýchlo zastavené.O stíhaní Blahu informoval podpredseda OKS Juraj Petrovič, ktorý pre zverejnenie fotografie podal na Generálnej prokuratúra SR trestné oznámenie.Polícia Petroviča informovala, že trestné stíhanie vedie pre zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.Blaha v reakcii na sociálnej sieti napísal, že polícia druhýkrát vstúpila do predvolebnej kampane s útokom voči politikom Smeru-SD za ich názory.Ľuboš Blaha kandiduje v nadchádzajúcich parlamentných voľbách za stranu Smer-SD na jedenástom mieste kandidátky. Minulý rok na neho súdnu žalobu podala spoločnosť Eset.Blaha vo svojom facebookovom profile totiž Eset kritizoval a jej majiteľov označoval za oligarchov, ktorí vlastnia médiá a platia viacerých politikov. O Esete natočil sériu videí, v ktorých tvrdil, že Eset je napojený na americkú tajnú službu.