Fico je stíhaný za svoje výzvy k porušovaniu zákazu vychádzania, Hamran automobilovú výnimku nepozná

Lavírovanie na hrane zákona

Konajú aj v prípade tlačovky OĽaNO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Dočasný policajný prezident Štefan Hamran informoval, že Robert Fico (Smer-SD) je stíhaný za to, že vyzval, aby sa hromadne porušovala dôležitá povinnosť, a tou je zákaz vychádzania.„Vy sa nemôžete za účelom protivládneho protestu, trebárs aj v aute, niekde zhromaždiť. Taká výnimka nie je. Je to porušenie dohodnutých pravidiel hry,“ vyhlásil Hamran v súvislosti s minulotýždňovým predvedením Fica na políciu, keď sa mal začať protivládny protest ľudí, ktorí sprievodom v autách a trúbením mali dať najavo nespokojnosť s vládou.Hamran upozornil, že Fico nebol zadržaný, pretože nebol ako poslanec pristihnutý pri trestnom čine. „Obvinený bol predvedený na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní,“ poznamenal policajný prezident. Podľa neho trestné nie je to, že ľudia sú zatvorení vo svojich autách, no to, že sa zúčastnia na automobilovom proteste, považuje za „chrapúnstvo“.Hamran poukázal na to, že sa to dialo v čase núdzového stavu, keď zdravotníci padajú „na hubu“, podnikatelia majú existenčné problémy a „niekto sa rozhodne lavírovať na hrane zákona“ a organizovať veľký protivládny protest v autách.Polícia podľa Hamrana koná aj v prípade predstaviteľov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorí mali tlačovku minulý týždeň v Bratislave na mieste, kde zahynul Robert Remiáš, priateľ Oskara Fegyveresa, kľúčového svedka v prípade zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny.Policajti nevedeli podľa Hamrana na mieste tlačovky posúdiť, či boli porušené protipandemické opatrenia. Nenašli znaky, ktoré by spĺňali skutkové znaky trestného činu. Ako uviedol, na základe záberov tam bolo 80 percent novinárov zo zhromaždených. Polícia tento prípad odstúpila regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.Hamran zdôraznil, že polícia bude konať vo vzťahu ku komukoľvek bez ohľadu na to, z akého politického spektra pochádza. „Netvoríme protipandemické opatrenia, netvoríme zákony a vyhlášky, ale sme tu na to, aby sme dohliadali na ich striktné dodržiavanie,“ dodal.