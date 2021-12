Ústredie práce podáva trestné oznámenie, firma Brigádnici neoprávnene čerpala pandemickú pomoc

Prepísaná na bieleho koňa

Nemá jediný inzerát

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) SR podáva trestné oznámenie v súvislosti s podozrením zo spáchania subvenčného podvodu pri čerpaní pandemickej pomoci firmou Brigádnici.Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol generálny riaditeľ ústredia práce Karol Zimmer. Na túto firmu upozornila Transparency International Slovensko (TIS). Šéf UPSVAR sa im za to poďakoval.„Mohli nás upozorniť len vďaka tomu, že s nimi zdieľame informácie. Sme otvorení a snažíme sa, aby kontrola čerpania prvej pomoci bola čo najotvorenejšia a čo najširšia," povedal Zimmer. Spoločnosť Brigádnici podľa neho ešte donedávna vykazovala hospodársku činnosť. „Bola to firma, ktorá mala miliónové obraty a vykazovala hospodársku činnosť ešte aj pri podpise zmluvy," dodal.TIS odhalila schránkovú firmu, ktorá prijala 3,44 milióna eur z ministerstva práce, čo ju radí medzi najväčších príjemcov pandemickej pomoci. Ako ďalej uviedla TIS na sociálnej sieti, firma Brigádnici je registrovaná na adrese malej garsónky v blízkosti Prezidentského paláca a v súčasnosti prepísaná na bieleho koňa z Česka.„Ústredie práce uverilo, že sprostredkúva tisíce zamestnancov na úrovni najväčších slovenských personálnych agentúr, aj keď ju v branži nikto nepozná, oficiálne nemá ani jedinú kanceláriu a nepodarilo sa nám nájsť žiaden jej inzerát," uviedla TIS.Státisíce na účet Brigádnikov začali podľa TIS opakovane plynúť po tom, ako zmluvu so štátom vlani v jej mene podpísal viackrát stíhaný podnikateľ Peter Puškár , ktorý sa predtým premenoval na Tonyho Teslu a odsťahoval do susedného Rakúska.