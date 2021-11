Fico: Je to len otázka času, kedy a kde niekomu rupnú nervy a niečo urobí (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ak nebudú v roku 2022 demokratické predčasné parlamentné voľby, prostredníctvom ktorých budú môcť ľudia vysloviť svoj hnev, tak budúci rok bude rokom násilností, agresivity a definitívneho rozpadu Slovenska.Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . V tejto súvislosti preto opätovne vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby jasne a včas povedala, či dá „zelenú" petičnej akcii, ktorá bude viesť k možnosti konania referenda o predčasných voľbách.„Náš návrh je demokratickým riešením situácie. Násilné riešenie totiž príde, ak budú najvyšší ústavní činitelia ignorovať to, čo sa na Slovensku deje. Hovorím vám to v plnej vážnosti ako skúsený politik, ktorý vie, čo sa v tomto štáte môže stať. Je to len otázka času, kedy a kde niekomu rupnú nervy a niečo urobí," uviedol Fico.