Polícia tvrdo zasiahla proti provokatérom bez rúška v piešťanskom supermarkete (video)

5.11.2021 - Polícia nebude trpieť ohrozovanie verejného zdravia a k provokatérom bez rúšok bude nekompromisná. Reagovala tak na video, ktoré zverejnil na sociálnej sieti profil Jojo Hrinkovič. V ňom polícia zasahuje proti skupine ľudí, ktorá si odmietala nasadiť v nákupnom centre rúška a zablokovala celú predajňu.

Nejde o slobodu, ale o lajky

Zákrok bol vykonaný v súlade so zákonom

Platná vyhláška hygienikov

Ako uviedla polícia vo svojom profile na sociálnej sieti, na videu je jasne viditeľné, že policajti sa protestujúcim najprv snažili slušne dohovoriť, keď to však nepomohlo a došlo aj k potýčke, museli zakročiť.Podľa polície ide o provokatérov, ktorým nejde o slobodu, ale o lajky na sociálnych sieťach. „Takýto scenár sme už mohli vidieť aj z predošlých dní. Skupina osôb príde do predajne vzorne s nasadeným rúškom, nakúpi a potom to príde. Pri platení si dajú rúška dole a mobily hore. Po bezvýsledných výzvach obsluhy v obchode čakajú na príchod policajnej hliadky a zapnú live vysielanie. Lajky sa len tak hrnú. Čo tam po preplnených nemocniciach a platných vyhláškach,“ zhodnotila polícia s tým, že k takýmto ľudom bude nekompromisná.Prípadom v piešťanskom supermarkete sa už zaoberá vyšetrovateľ a v súvislosti s udalosťou začal trestné stíhanie pre prečiny útoku na verejného činiteľa a výtržníctva.Pri incidente boli zranení dvaja policajti a jeden muž. Policajné hliadky zadržali troch mužov z Nitrianskeho kraja, ktorí sú v súčasnosti umiestnení v cele predbežného zadržania.Nadriadený vyhodnotil, že služobný zákrok bol vykonaný v súlade so zákonom. Dve osoby podali po útoku trestné oznámenie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, ktorými sa bude zaoberať Úrad inšpekčnej služby. Policajti zdôraznili, že epidemiologická situácia na Slovensku je extrémne zlá.Denne pribúdajú hospitalizácie a v dôsledku nízkej zaočkovanosti sa rýchlo plnia nemocnice. „Policajti denne vykonávajú tisíce kontrol, pričom takéto arogantné správanie je výnimočné. Občania sú v drvivej väčšine prípadov chápaví a bez akýchkoľvek problémov s hliadkami slušne komunikujú,“ pokračovali.



Doplnili, že Jojo Hrinkovič je podľa obsahu jeho profilu fanúšikom dezinformácií a hoaxov. Okrem toho tiež vyzýva na nedodržiavanie protipandemických opatrení.



„Každopádne video aj s popisom od osoby Jojo Hrinkovič vytvorilo z osôb, ktoré porušujú protipandemické opatrenia, obete, skreslilo štandardný postup policajtov na neprimeraný zásah voči nevinnej obeti a navodilo dojem, že policajti preháňajú a utláčajú verejnosť,“ napísali policajti, podľa ktorých video malo za cieľ vyvolať vášne a získať čo najviac lajkov a zdieľaní na svojom účte.



Na záver informovali, že v súčasnosti je platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorou sa podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. Podľa Ústavy SR možno povinnosti ukladať nielen zákonom, ale aj na základe zákona, čiže v tomto prípade vyhláškou ÚVZ SR.

