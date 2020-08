Fico: Keby som to urobil ja, tak Matovič s megafónom vykrikuje po celom Slovensku

aktualizované 13. augusta 16:14



Smeráci chcú odvolávať aj Kollára

Podľa Hegera Smer-SD opäť zavádza a klame

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) navrhne odvolanie ministra financií Eduarda Hegera OĽaNO ), pokiaľ nezruší zmluvy s advokátom Michalom Miškovičom , ktorý by mal podľa predstaviteľov Smeru skončiť aj ako jeho poradca. Predseda strany Robert Fico to oznámil na štvrtkovej tlačovej konferencii.Predseda Smeru chce tiež odvolávať aj predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára Sme rodina ) pre zmluvy medzi Fun rádiom a štátnou spoločnosťou Tipos Smer tiež žiada, aby Heger odvolal aj šéfa Tiposu Mareka Kaňku. „Keby som to urobil ja, tak Matovič s megafónom vykrikuje po celom Slovensku,“ povedal Fico, podľa ktorého je fakt, že Miškovič pôsobí aj ako poradca ministra financií, konfliktom záujmov.Odvolávanie Hegera sa má týkať aj zmlúv medzi spoločnosťou Tipos a Fun rádiom. Štátna lotériová spoločnosť si u nej zadala reklamu v možnej výške 200-tisíc eur. To je podľa opozície problém, pretože koncovým užívateľom výhod je predseda koaličnej strany Kollár. Aj ten má podľa Fica čeliť odvolávaniu. „Ak minister neodvolá šéfa Tiposu a nedôjde k zrušeniu zmlúv, tak máme právo hovoriť o vyslovení nedôvery ministrovi Hegerovi,“ povedal Fico.Minister Heger upozornil na to, že bývalé vedenie spoločnosti Tipos zaplatilo Advokátskej kancelárii Čavojský & Partners v roku 2019 za právne služby vyše 700-tisíc eur vrátane DPH, v roku 2018 vyše pol milióna.Nová zmluva s advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča je na maximálnu sumu 256 082 bez DPH, pričom celá suma nemusí byť minutá a každá objednávka musí byť v súlade s princípmi hodnoty za peniaze. Ako uviedol šéf rezortu financií, zatiaľ čo bývalé vedenie externé právne služby nevysúťažilo a zmluvu s Čavojského kanceláriu uzavrelo priamo, zmluva s kanceláriou advokáta Miškoviča bola vysúťažená.Podľa Hegera Smer-SD opäť zavádza a klame. „Vedenie strany Smer-SD urputne hľadá tému, ktorou by tromfli odídencov u Petra Pellegriniho ,“ dodal Heger v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor ministerstva.