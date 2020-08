Philip Morris chce s kompetentnými rokovať o regulácii a zdaňovaní bezdymových tabakových výrobkov

Tridsať nezávislých štúdií

Zmeny aj pri zdaňovaní klasických cigariet

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Philip Morris Slovakia chce s kompetentnými ešte rokovať o regulácii a zdaňovaní bezdymových tabakových výrobkov. Ministerstvo financií SR už predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.V súčasnosti predstavuje zdanenie tabaku v bezdymových výrobkoch približne 44 % zdanenia tabaku v cigaretách, návrh novely zákona od februára 2021 počíta so zvýšením tohto podielu na 73 %. Ak sa zvýšenie spotrebnej dane zohľadní v cene, celková cena balenia bezdymového tabakového výrobku by mohla maximálne vzrásť o 50 centov.„Vo Philip Morris pracujeme na bezdymovej budúcnosti už viac ako desaťročie. K dnešnému dňu je na Slovensku cez 150-tisíc dospelých, ktorí vďaka prechodu na menej škodlivú alternatívu úplne prestali fajčiť. Zároveň už viac ako 30 nezávislých štúdií po celom svete potvrdilo jej nižšie riziko v porovnaní s klasickými cigaretami. Veríme, že aj tieto fakty by sa mali odzrkadliť v prístupe k regulácii a zdaňovaniu týchto výrobkov, keďže sú zásadné v tom, aby mali dospelí fajčiari presné informácie o možnostiach voľby. Sme aj naďalej pripravení byť súčasťou rozhovorov a úvah na túto tému,“ povedal pre agentúru SITA manažér komunikácie Philip Morris Slovakia Juraj Králik.Podľa návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zmeny nastanú aj pri zdaňovaní klasických cigariet. Podľa predloženej novely, by sa ceny cigariet mali od februára budúceho roka zvýšiť v priemere o 40 centov a od februára 2023 by mali zdražieť o ďalších 20 centov.Novelou sa majú zvýšiť nielen sadzby na cigarety, rovnakým tempom má stúpať aj sadzba na tabak. Daňové príjmy štátu by podľa odhadov rezortu mali vďaka zmenám v budúcom roku vzrásť o 103,7 milióna eur, v roku 2022 o 140,9 milióna eur a v roku 2023 o 195,1 milióna eur.K predloženej novele sa kriticky postavili aj členovia Tabakovej sekcie Slovenského združenia pre značkové výrobky, ktorá zastrešuje asi 98 % slovenského trhu s tabakovými výrobkami.Obávajú sa, že povedie k cenovému šoku, ktorý môže viesť k nárastu nelegálneho dovozu a výroby tabakových výrobkov. Zároveň však vítajú ochotu rezortu o budúcom vývoji daní diskutovať. Veria, že výsledkom bude nastavenie, ktoré nepoškodí trh ani spotrebiteľa.