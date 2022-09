Fico klame a svojimi vyjadreniami hrubo zavádza verejnosť, premiér vyvrátil viaceré lži predsedu Smeru

Vláda populistov

Energetická kríza

Ukončenie vojny na Ukrajine

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico podľa premiéra Eduarda Hegera klame a zavádza verejnosť o predčasných voľbách aj o vojne na Ukrajine. Na svojom profile na sociálnej sieti Heger reagoval na Ficovo vystúpenie v nedeľnej diskusii vo verejnoprávnej televízii O 5 minút 12.Fico podľa Hegera šíril klamstvá, demagógiu a zlobu a opäť potvrdil, že jeho hodnoty sú na míle vzdialené demokratickej a slobodnej spoločnosti.Bývalého premiéra vníma ako čoraz nebezpečnejšieho pre verejnosť. Fico okrem iného tvrdil, že Slovensko je jedinou krajinou na svete, v ktorej nemožno vyhlásiť predčasné parlamentné voľby. Heger reagoval, že Ústava SR konanie predčasných volieb do Národnej rady SR pripúšťa.Za mimoriadne alebo predčasné voľby sa označujú akékoľvek iné voľby do Národnej rady SR, ktoré sa konajú skôr, či už je to niekoľko týždňov po predchádzajúcich voľbách, alebo v polovici volebného obdobia.Predčasnými boli napríklad voľby v rokoch 1994, 2006 a 2012. „Ak pán Fico myslel skrátenie volebného obdobia parlamentu referendom, tak to je možné len v dvoch krajinách Rady Európy, a to v Lotyšsku a Lichtenštajnsku. Osobne som proti, obávam sa, že takýto krok by Slovensko doviedol k vládam populistov,“ skonštatoval premiér Heger.Fico ďalej tvrdil, že Heger chcel nechať zastropovať ceny za ruský plyn, čo premiér poprel. „Členské štáty EÚ, ktoré dovážajú veľké množstvo plynu z Ruska, vrátane Maďarska, Slovenska a Rakúska, sa vyslovili proti zastropovaniu cien ruského plynu. Viedli nás k tomu obavy, že by Kremeľ zastavil dodávky plynu,“ uviedol Heger.Dodal, že osobne v tejto veci hovoril s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a zastropovanie jednoznačne odmietol.Za ďalšie Ficove klamstvá Heger pokladá jeho výroky o tom, že Európa má záujem na pokračovaní vojny na Ukrajine. „Ďalšia cynická, chrapúnska lož v čase, keď na Ukrajine nachádzajú ďalšie masové hroby. Naozaj by ma zaujímalo, akú hodnotu má pre Roberta Fica ľudský život,“ reagoval premiér.Premiér zdôraznil, že Európskej únii a jej členským štátom vrátane Slovenska záleží na ukončení bezdôvodnej vojnovej agresie Ruska voči Ukrajine. Rusko musí ukončiť všetky boje a odísť z územia Ukrajiny.Jediná krajina, ktorá má záujem na pokračovaní vojny na Ukrajine, je Rusko, podčiarkol Heger. Zároveň sa ohradil voči „nebezpečnému naratívu“ Roberta Fica, že sankcie uvalené na Rusko môžu za aktuálnu krízu.Podľa Hegera majú vplyv na priebeh vojny, pretože dlhodobo oslabujú vojenské kapacity a priemyselnú základňu Ruska. „Sankcie ubližujú hospodárstvu Ruska, ktoré si to však pre svoju prokremeľskú propagandu neprizná. Rozhodne sú účinné a predpokladá sa, že ruská ekonomika v tomto roku klesne až o 15 percent HDP,“ zdôraznil Heger.